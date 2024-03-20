Молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищеский матч с командой Марокко U-23.

Игра состоится на стадионе Мардан в Анталье. Начало – 22 марта в 20:00 по Киеву.

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В воскресенье, 17 марта, команда Унаи Мельгосы собралась в Киеве, после чего отправилась в Молдову. Затем делегация вылетела из Кишинева в Анталью и под утро добралась до места дислокации в Турции. Сине-желтая команда готовится к матчам отбора к ЧЕ-2025 U-21.

26 марта в квалификации молодежного чемпионата Европы U-21 состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

Украина U-21 – Марокко U-23. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE

Плейер будет добавлен перед началом встречи.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Павел Исенко («Ворскла» Полтава), Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Илья Крупский («Ворскла» Полтава), Константин Вивчаренко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба – «Рух»), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Евгений Павлюк («Ворскла» Полтава), Назар Волошин («Динамо» Киев), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – «Днепр-1» Днепр), Александр Яцык («Заря» Луганск), Максим Хлань («Лехия», Польша), Борис Крушинский («Полесье» Житомир), Илья Квасница («Рух» Львов), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Максим Брагару («Черноморец» Одесса) ).

Нападающие: Игорь Горбач (Заря Луганск), Игорь Краснопир (Оболонь Киев).