Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИВЧАРЕНКО: «Тяжелый перелет, но ничего страшного. Постараемся победить»
Молодежные турниры
22 марта 2024, 16:21 | Обновлено 22 марта 2024, 16:29
294
1

ВИВЧАРЕНКО: «Тяжелый перелет, но ничего страшного. Постараемся победить»

Украинская молодежка U-21 сыграет 22 марта спарринг с Марокко U-23

22 марта 2024, 16:21 | Обновлено 22 марта 2024, 16:29
294
1
ВИВЧАРЕНКО: «Тяжелый перелет, но ничего страшного. Постараемся победить»
УАФ. Константин Вивчаренко

В Турции молодежная сборная Украины продолжает работу перед мартовскими поединками – товарищеским из Марокко U-23 и официальным в квалификации Евро-2025 U-21 против Азербайджана.

Своим мнением о подготовке команды поделился защитник сине-желтых Константин Вивчаренко:

«Все отлично, настроение хорошее, тренируемся в хороших условиях. Трудный перелет был, но ничего. Первые два дня – восстановление после тяжелой дороги. Есть недельный цикл, будем готовиться к двум играм, будем пытаться победить».

26 марта в отборе молодежного чемпионата Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Перед этим сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе Мардан в Анталье. Начало – в 20:00 по Киеву. С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

ВИДЕО. Украина U-21 готовится к товарищеской игре с Марокко U-23

По теме:
МЕЛЬГОСА: «Самое важное – что марокканцы сменили главного тренера»
СМОЛЯКОВ: «Тренерский штаб сборной U-21 ставит максимальные задачи»
Италия одолела Венесуэлу, Цыганикс забил за Латвию, ничья Словении и Мальты
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Азербайджана по футболу U-21 Азербайджан - Украина Украина - Марокко сборная Марокко по футболу U-23 Константин Вивчаренко
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший бомбардир Динамо заинтересовал клубы из топовых европейских лиг
Футбол | 22 марта 2024, 14:45 10
Лучший бомбардир Динамо заинтересовал клубы из топовых европейских лиг
Лучший бомбардир Динамо заинтересовал клубы из топовых европейских лиг

Владислав Ванат может в ближайшее время сменить клубную прописку

Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Футбол | 22 марта 2024, 06:41 2
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией

21 марта сине-желтые пробились в финал плей-офф Евро-2024

Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Футбол | 22.03.2024, 01:32
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу
Футбол | 22.03.2024, 14:55
ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу
ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Футбол | 21.03.2024, 19:30
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
Важкий переліт?Ви що крилами махали що втомилися?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 3
Футбол
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56 3
Хоккей
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 9
Футбол
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
22.03.2024, 06:19 1
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 237
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем