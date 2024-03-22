ВИВЧАРЕНКО: «Тяжелый перелет, но ничего страшного. Постараемся победить»
Украинская молодежка U-21 сыграет 22 марта спарринг с Марокко U-23
В Турции молодежная сборная Украины продолжает работу перед мартовскими поединками – товарищеским из Марокко U-23 и официальным в квалификации Евро-2025 U-21 против Азербайджана.
Своим мнением о подготовке команды поделился защитник сине-желтых Константин Вивчаренко:
«Все отлично, настроение хорошее, тренируемся в хороших условиях. Трудный перелет был, но ничего. Первые два дня – восстановление после тяжелой дороги. Есть недельный цикл, будем готовиться к двум играм, будем пытаться победить».
26 марта в отборе молодежного чемпионата Европы состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.
Перед этим сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе Мардан в Анталье. Начало – в 20:00 по Киеву. С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.
ВИДЕО. Украина U-21 готовится к товарищеской игре с Марокко U-23
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