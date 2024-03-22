Сальваторе МОНАКО: «Ахметов хочет, чтобы Шахтер стал таким, как прежде»

Шеф-скаут «Шахтера» Сальваторе Монако в беседе с итальянскими журналистами заявил, что президент «горняков» Ринат Ахметов не спешит продавать лидеров команды, в том числе и Георгия Судакова, так как намерен в ближайшее время вернуть команду на тот уровень, на котором она была до начала полномасштабной войны в Украине.

«Я знаю, что было официальное предложение от «Наполи» [по Судакову], не знаю цифр, но знаю, что «Шахтер» не счел его подходящим. Однако в январское трансферное окно клуб не продал бы его в любом случае, потому что президент хочет, чтобы «Шахтер», с войной или без, вновь стал такой командой, какой был несколько лет назад», - сказал Монако.

Ранее итальянский инсайдер Фабрицио Романо объяснил, почему не верит в переход Георгия Судакова из «Шахтера» в «Арсенал».