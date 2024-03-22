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Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 16:27 |
547
2

Сальваторе МОНАКО: «Ахметов хочет, чтобы Шахтер стал таким, как прежде»

По этой причине большой распродажи дончане затевать не собираются

22 марта 2024, 16:27 |
547
2
Сальваторе МОНАКО: «Ахметов хочет, чтобы Шахтер стал таким, как прежде»
shakhtar.com. Сальваторе Монако

Шеф-скаут «Шахтера» Сальваторе Монако в беседе с итальянскими журналистами заявил, что президент «горняков» Ринат Ахметов не спешит продавать лидеров команды, в том числе и Георгия Судакова, так как намерен в ближайшее время вернуть команду на тот уровень, на котором она была до начала полномасштабной войны в Украине.

«Я знаю, что было официальное предложение от «Наполи» [по Судакову], не знаю цифр, но знаю, что «Шахтер» не счел его подходящим. Однако в январское трансферное окно клуб не продал бы его в любом случае, потому что президент хочет, чтобы «Шахтер», с войной или без, вновь стал такой командой, какой был несколько лет назад», - сказал Монако.

Ранее итальянский инсайдер Фабрицио Романо объяснил, почему не верит в переход Георгия Судакова из «Шахтера» в «Арсенал».

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Ринат Ахметов Шахтер Донецк
Источник areanapoli.it
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Ключевое слово Монако, оказывается ахметову близко оно
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Якщо командир батальйону сам Монако наказав, рудому сєпару потрібно прислухатись
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