Фабрицио Романо объяснил, почему Судаков вряд ли перейдет в Арсенал

Известный итальянский инсайдер и журналист Фабрицио Романо рассказал, почему не верит в возможность перехода центрального хавбека «Шахтера» Георгия Судакова в «Арсенал» ближайшим летом.

По данным Романо, отношения между украинским и английским клубами явно натянуты после неудачных переговоров по Михаилу Мудрику, который в итоге оказался в «Челси». В случае интереса от других клубов руководству «Шахтера» будет куда проще договариваться именно с ними, нежели опять иметь необходимость вести дела с «Арсеналом».

«Судаковым также интересовался «Ювентус». Многие клубы следят за этим мальчиком, потому что он особенный талант, и «Шахтер» не будет облегчать никому задачу. Напомню, между «Шахтером» и «Арсеналом» ситуация очень тяжелая из-за сделки по Михаилу Мудрика полтора года назад. Это была непростая сделка, «Челси» украл футболиста за 24 часа, «Арсенал» остался недоволен этой историей, поэтому я не уверен, что они готовы вложить такие большие деньги в какого-то другого игрока «Шахтера», – сказал Романо.

Ранее сообщалось, что сразу пять английских клубов, среди которых есть и «Арсенал», проявляют интерес к Судакову.