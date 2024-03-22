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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Конечно, хотелось более яркой игры от Украины»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 14:23 |
1157
4

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Конечно, хотелось более яркой игры от Украины»

Бывший защитник сборной Украины прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной

22 марта 2024, 14:23 |
1157
4
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Конечно, хотелось более яркой игры от Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал победу сине-желтых над командой Боснии и Герцеговины (2:1), а также дал прогноз на матч финала отбора к Евро-2024 против Исландии.

– Ваши впечатления от игры и результата против Боснии и Герцеговины?

– Нервная игра, конечно. Результат – скажу так, я угадал, говорил, что будет 2:1 в нашу пользу, но, конечно, этого надо было ожидать. Мы понимаем, что балканские сборные, тем более когда они забивают первый мяч, то потом используют все возможные методы: и задержки времени, и игра по результату, чтобы засушить матч. Но ребята молодцы, справились.

Конечно, было непростое психологическое моральное давление, потому что многое было на кону поставлено в этом матче. Но молодцы, Ребров угадал с заменами, в нужный момент выпустил футболистов, особенно это касается Яремчука, который и гол забил, и голевую передачу отдал. Я не думаю, что это было "чтобы спасти", это были тонкие технические моменты – мы играли на острие с двумя однотипными форвардами, оба отличились.

– Чего, по Вашему мнению, не хватало нашей команде для того, чтобы убедительнее играть?

– У вас, журналистов, немного отличается понятие "более убедительная игра". Когда ты не профессиональный футболист, то не можешь понять, как это происходит непосредственно. Мы видим по настройкам, что команда была настроена психологически, матч был непростой. И это балканская сборная, это непростая команда. Конечно, когда забиваешь первым, игра складывается совсем по-другому. А так – где-то было поставлено на кон в этом матче, чего будет стоить неудача. Нам нужно было обязательно побеждать. Конечно, играли в этом плане осторожно, было психологическое давление на результат.

Ясно, что хотелось более яркой игры. Чтобы Украина играла увереннее, больше создавала голевых моментов. Но есть такие матчи, где надо отталкиваться от того, как играет соперник. Вчера, наверное, где-то играли осторожнее, и где-то боснийцы навязали присущий им стиль игры. Они играли в такой спокойный футбол, старались перемещаться спокойно. Конечно, нам надо было включить чуть больше скорости, если бы забили раньше, игра сложилась бы совсем по-другому. Но ребята молодцы, что не опустили руки, бились до конца, верили в результат, думаю, не только футболисты, но и вся Украина, и достигли его.

– Какие у Вас ожидания от матча с Исландией, возможно, прогноз?

– Это финал. В финале нас устроит только один результат. Хочется, чтобы наша сборная попала на Евро, ведь она этого заслуживает. И понимаем, что это гораздо более сложный соперник, чем Босния и Герцеговина. Исландцы, я думаю, – это не та команда, которая будет наглухо закрываться на своей половине поля. Они также любят и умеют играть в футбол. Поэтому с ней нам будет проще играть, ведь и исландцам надо будет атаковать, и нам нужно будет думать о голах и победе. Поэтому футбол будет более открытым. Да, ответственность всего матча не меньше, а, вероятно, еще больше, но игра, я уверен, будет выглядеть совсем по-другому.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Трибуна
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Комментарии 4
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Misha1958 UA
Сойдет и так. Главное теперь обыграть Исландию, что вполне по силам нашим футболистам.
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+1
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ulefka
А Федецький прям показував яскраву гру
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0
ErichMariaШевченко
Это же не выставочные матчи где то в Эмиратах)
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0
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