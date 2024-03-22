МАРКЕВИЧ: «Видимо, украинцы не были готовы к тактической схеме Боснии»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от вчерашнего стыкового матча Босния и Герцеговина – Украина за право выступать в финальной части чемпионата Европы по футболу:

– Хорошо все, что хорошо заканчивается... Игра нашей сборной в Зенице не производила впечатления, но, когда казалось, что надежд на спасение уже нет, удалось достичь перелома.

– Что препятствовало нашей сборной со старта продемонстрировать свои лучшие качества?

– Сложилось впечатление, что для гостей несколько неожиданным оказалось тактическое построение боснийцев 3-5-2, когда им удалось нейтрализовать выдвинутого на острие атаки Артема Довбыка. Справедливости ради следует сказать, что ему мало помогали партнеры. Конечно, если бы у украинцев были более агрессивные фланги, то проще было бы находить уязвимые места в редутах хозяев. Однако наши крайние полузащитники были довольно пассивны, не хватало креатива Александру Зинченко и Георгию Судакову. Меньше всего претензий к Владимиру Бражко, который, как для дебюта, удачно заменил на позиции опорника Тараса Степаненко.

– Что помогло перехватить инициативу?

– Надо было спасать ситуацию и руководитель Сергей Ребров сделал правильные замены, перейдя на игру в два нападающих. Не понимаю, почему на эти перестроения хозяева никак не отреагировали, ведь надо было задействовать четвертого защитника. Но это уже их проблемы, ведь они были не безгрешны и у чужих ворот. Впрочем, тогда бы не удалось Роману Яремчуку стать героем поединка, записав в свой актив гол и результативную передачу.

– Впереди решающий матч за право летом выступать на европейском форму в Германии – с исландцами.

– Класс украинской сборной выше. Надеюсь, что во Вроцлаве сыграет и Виктор Цыганков, которого вчера нашим не хватало. Остался один шаг. Нельзя этот шанс упустить.

Ранее экс-полузащитник сборной Украины Адриан Пуканич поделился впечатлениями от матча с боснийцами.