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  4. МАРКЕВИЧ: «Видимо, украинцы не были готовы к тактической схеме Боснии»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 13:51 |
1841
5

МАРКЕВИЧ: «Видимо, украинцы не были готовы к тактической схеме Боснии»

Бывший рулевой украинцев оценил игру сине-желтых против боснийцев

22 марта 2024, 13:51 |
1841
5
МАРКЕВИЧ: «Видимо, украинцы не были готовы к тактической схеме Боснии»
УПЛ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от вчерашнего стыкового матча Босния и Герцеговина – Украина за право выступать в финальной части чемпионата Европы по футболу:

– Хорошо все, что хорошо заканчивается... Игра нашей сборной в Зенице не производила впечатления, но, когда казалось, что надежд на спасение уже нет, удалось достичь перелома.

– Что препятствовало нашей сборной со старта продемонстрировать свои лучшие качества?

– Сложилось впечатление, что для гостей несколько неожиданным оказалось тактическое построение боснийцев 3-5-2, когда им удалось нейтрализовать выдвинутого на острие атаки Артема Довбыка. Справедливости ради следует сказать, что ему мало помогали партнеры. Конечно, если бы у украинцев были более агрессивные фланги, то проще было бы находить уязвимые места в редутах хозяев. Однако наши крайние полузащитники были довольно пассивны, не хватало креатива Александру Зинченко и Георгию Судакову. Меньше всего претензий к Владимиру Бражко, который, как для дебюта, удачно заменил на позиции опорника Тараса Степаненко.

– Что помогло перехватить инициативу?

– Надо было спасать ситуацию и руководитель Сергей Ребров сделал правильные замены, перейдя на игру в два нападающих. Не понимаю, почему на эти перестроения хозяева никак не отреагировали, ведь надо было задействовать четвертого защитника. Но это уже их проблемы, ведь они были не безгрешны и у чужих ворот. Впрочем, тогда бы не удалось Роману Яремчуку стать героем поединка, записав в свой актив гол и результативную передачу.

– Впереди решающий матч за право летом выступать на европейском форму в Германии – с исландцами.

– Класс украинской сборной выше. Надеюсь, что во Вроцлаве сыграет и Виктор Цыганков, которого вчера нашим не хватало. Остался один шаг. Нельзя этот шанс упустить.

Ранее экс-полузащитник сборной Украины Адриан Пуканич поделился впечатлениями от матча с боснийцами.

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Адриан Пуканыч сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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olex.mykhailov
Мирон Богданович, як завжди все виважено, чітко і по поличках розклав
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+1
antt
Боснійці - це якраз найбільші балканці з балканців. Тому їх стиль гри, дисципліни і настрою напевне в повній протилежності від найбільш північних, нордичних, гравців в Європі. І вони обіграли Ізраіль з більшим рахунком, і були вище за боснійців у відборі.
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0
antt
А в Жироні також схеми супротивників заважають відзначитися Довбику протягом двох місяців? Можливо він дуже залежний як форвард. Сам не може взяти ініціативу і обійти кількох захисників. І в збірній - він давно не відзначався до вчорашнього гола. Тому і йому в плюс цей гол, як гравцю Жирони.
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0
zzg77
Йому з погріба видніше!!
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0
potemkin78
в 2018 мы их по составу ваще размазывали 5:0, а в игре сгорели 2:0. шапки одели и не кидаемся
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0
Андрій Милявський
Цікаво чи зможе щось змінити тренерський штаб збірної. По Боснії вийшло додати замінами, втомлені були вже боснійці і морально тягнули до кінця матчу. Ісландці були бойовими завжди, тут буде важче, цікавіше за Боснію гратимуть однозначно. Додати Циганкова це добре, але чи зможемо щось нове запропонувати? Креативу явно не вистачало.
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0
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