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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 13:16 | Обновлено 22 марта 2024, 13:20
1528
1

Вячеслав ШЕВЧУК: «Каждые 3 минуты игроки сборной Боснии симулировали»

Бывший защитник сборной Украины прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной

22 марта 2024, 13:16 | Обновлено 22 марта 2024, 13:20
1528
1
Вячеслав ШЕВЧУК: «Каждые 3 минуты игроки сборной Боснии симулировали»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу сине-желтых над командой Боснии и Герцеговины (2:1), а также дал прогноз на матч финала отбора к Евро-2024 против Исландии.

– Ваши впечатления от игры и результата против Боснии и Герцеговины?

– Такие матчи не будут легкими и с яркой игрой. Имея опыт, я ожидал, что будет тяжелый матч, что будет много борьбы, что ребята должны будут проявить характер, что они и сделали. Также видим, что тренерский штаб почувствовал, что надо добавить еще одного нападающего – и Яремчук прекрасно вошел в игру. Забил и отдал на Довбика – вдвоем забили решающие мячи.

– Чего не хватало Украине для более убедительной игры?

– С такой командой, как Босния и Герцеговина, играть не очень легко. У них много футболистов играют в топ-чемпионатах, много игроков опытных. В этом матче Ребров не побоялся выпустить молодого Бражко, который дебютировал – поздравляю его с дебютом. Кроме того, у нас много молодых игроков – Судаков, Мудрик, Забарный, Лунин, который прекрасно проявил себя в «Реале». Они себя прекрасно проявили, но с такой командой, которая играет насыщенно в защите, с низким блоком, не дает пространства, играет в три центральных защитника по схеме 5-3-2, тяжело было их вскрыть. Мало было пространства у наших крайних полузащитников – Мудрика, Зубкова, трудно было и Довбику найти момент. Но мы видим, что нашли рычаги, чтобы вскрыть защиту фланговыми передачами. Возможно, надо было раньше немножко где-то это использовать.

К тому же когда Босния и Герцеговина выигрывала 1:0, как их команда на опыте хотела затягивать время, сколько у них было симуляций. Каждые 3 минуты какой-то игрок симулировал – то нога, то рука. Это также чтобы раздражать, выводить из себя соперника. Но наши игроки молодые молодцы – держались, выдержали такой провокационный метод и выиграли такой сложный матч.

– Ваши ожидания от матча с Исландией, возможно, прогноз?

– Верим в нашу команду. Знаем, что у нашей команды большой потенциал, высокого уровня молодые игроки, которые уже демонстрируют свою зрелость, свое мастерство в таких матчах. Сборная Исландии – физически подготовленная команда, играет в силовой футбол, поэтому не будет какой-то яркой игры, будет много борьбы. Опять надо будет проявить качества, которые были проявлены с Боснией и Герцеговиной: только за счет характера, желания, борьбы. И, конечно, надо будет с холодной головой готовиться. Тяжелый матч будет для всех.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Трибуна
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Юрий Бойко
ну дай пап*сять
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