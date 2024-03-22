Третий камбек при Реброве. Украина добыла очередную волевую победу

В матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) сборная Украины одержала 11-ю волевую победу в официальных турнирах. 8 раз наша команда, уступая соперникам по ходу встречи, праздновала в итоге викторию в чемпионатах Европы, 2 - в чемпионатах мира, 1 - в Лиге наций. Между тем, в игре с боснийцами украинцы забили решающие мячи с интервалом в 3 минуты. Это на 1 минуту быстрее, чем в поединке с Литвой в отборе на Евро в сентябре 1995 года (66' и 70'), и в матче с Арменией в отборочном турнире чемпионата мира в октябре 2000-го (55' и 59').

Свой самый скоростной камбек сборная Украины совершила 16 октября 1993 года в товарищеской встрече с США, когда наши сравняли счет на 41-й минуте, а вышли вперед - на 43-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Волевые победы сборной Украины в официальных турнирах

Дата Ранг Тренер Украины Соперник Счет 1. 06.09.1995 ЧЕо Анатолий КОНЬКОВ Литва 3:1 (г) 2. 07.10.2000 ЧМо Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Армения 3:2 (г) 3. 07.06.2003 ЧЕо Леонид БУРЯК Армения 4:3 (д) 4. 06.09.2006 ЧЕо Олег БЛОХИН Грузия 3:2 (д) 5. 10.06.2009 ЧМо Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Казахстан 2:1 (д) 6. 11.06.2012 ЧЕф Олег БЛОХИН Швеция 2:1 (д) 7. 06.09.2018 ЛН Андрей ШЕВЧЕНКО Чехия 2:1 (г) 8. 25.03.2019 ЧЕо Андрей ШЕВЧЕНКО Люксембург 2:1 (г) 9. 16.06.2023 ЧЕо Сергей РЕБРОВ Сев. Македония 3:2 (г) 10. 17.10.2023 ЧЕо Сергей РЕБРОВ Мальта 3:1 (г) 11. 21.03.2024 ЧЕо Сергей РЕБРОВ Босния 2:1 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.