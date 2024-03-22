Третий камбек при Реброве. Украина добыла очередную волевую победу
Решающие голы в матче с Боснией наша сборная забила с интервалом в 3 минуты
В матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) сборная Украины одержала 11-ю волевую победу в официальных турнирах. 8 раз наша команда, уступая соперникам по ходу встречи, праздновала в итоге викторию в чемпионатах Европы, 2 - в чемпионатах мира, 1 - в Лиге наций. Между тем, в игре с боснийцами украинцы забили решающие мячи с интервалом в 3 минуты. Это на 1 минуту быстрее, чем в поединке с Литвой в отборе на Евро в сентябре 1995 года (66' и 70'), и в матче с Арменией в отборочном турнире чемпионата мира в октябре 2000-го (55' и 59').
Свой самый скоростной камбек сборная Украины совершила 16 октября 1993 года в товарищеской встрече с США, когда наши сравняли счет на 41-й минуте, а вышли вперед - на 43-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Волевые победы сборной Украины в официальных турнирах
|
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
06.09.1995
|
ЧЕо
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
Литва
|
3:1 (г)
|
2.
|
07.10.2000
|
ЧМо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Армения
|
3:2 (г)
|
3.
|
07.06.2003
|
ЧЕо
|
Леонид БУРЯК
|
Армения
|
4:3 (д)
|
4.
|
06.09.2006
|
ЧЕо
|
Олег БЛОХИН
|
Грузия
|
3:2 (д)
|
5.
|
10.06.2009
|
ЧМо
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Казахстан
|
2:1 (д)
|
6.
|
11.06.2012
|
ЧЕф
|
Олег БЛОХИН
|
Швеция
|
2:1 (д)
|
7.
|
06.09.2018
|
ЛН
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Чехия
|
2:1 (г)
|
8.
|
25.03.2019
|
ЧЕо
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Люксембург
|
2:1 (г)
|
9.
|
16.06.2023
|
ЧЕо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Сев. Македония
|
3:2 (г)
|
10.
|
17.10.2023
|
ЧЕо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Мальта
|
3:1 (г)
|
11.
|
21.03.2024
|
ЧЕо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Босния
|
2:1 (г)
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.
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