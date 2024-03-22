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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 12:56 | Обновлено 22 марта 2024, 13:13
565
0

Третий камбек при Реброве. Украина добыла очередную волевую победу

Решающие голы в матче с Боснией наша сборная забила с интервалом в 3 минуты

22 марта 2024, 12:56 | Обновлено 22 марта 2024, 13:13
565
0
Третий камбек при Реброве. Украина добыла очередную волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) сборная Украины одержала 11-ю волевую победу в официальных турнирах. 8 раз наша команда, уступая соперникам по ходу встречи, праздновала в итоге викторию в чемпионатах Европы, 2 - в чемпионатах мира, 1 - в Лиге наций. Между тем, в игре с боснийцами украинцы забили решающие мячи с интервалом в 3 минуты. Это на 1 минуту быстрее, чем в поединке с Литвой в отборе на Евро в сентябре 1995 года (66' и 70'), и в матче с Арменией в отборочном турнире чемпионата мира в октябре 2000-го (55' и 59').

Свой самый скоростной камбек сборная Украины совершила 16 октября 1993 года в товарищеской встрече с США, когда наши сравняли счет на 41-й минуте, а вышли вперед - на 43-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Волевые победы сборной Украины в официальных турнирах

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1.

06.09.1995

ЧЕо

Анатолий КОНЬКОВ

Литва

3:1 (г)

2.

07.10.2000

ЧМо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Армения

3:2 (г)

3.

07.06.2003

ЧЕо

Леонид БУРЯК

Армения

4:3 (д)

4.

06.09.2006

ЧЕо

Олег БЛОХИН

Грузия

3:2 (д)

5.

10.06.2009

ЧМо

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Казахстан

2:1 (д)

6.

11.06.2012

ЧЕф

Олег БЛОХИН

Швеция

2:1 (д)

7.

06.09.2018

ЛН

Андрей ШЕВЧЕНКО

Чехия

2:1 (г)

8.

25.03.2019

ЧЕо

Андрей ШЕВЧЕНКО

Люксембург

2:1 (г)

9.

16.06.2023

ЧЕо

Сергей РЕБРОВ

Сев. Македония

3:2 (г)

10.

17.10.2023

ЧЕо

Сергей РЕБРОВ

Мальта

3:1 (г)

11.

21.03.2024

ЧЕо

Сергей РЕБРОВ

Босния

2:1 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций.

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цифры и факты сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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