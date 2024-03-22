Адриан ПУКАНЫЧ: «Решающую роль сыграли замены Реброва»

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло нашим футболистам переломить ход событий во вчерашнем стыковом матче за право выступать в финальной части Евро с боснийцами:

– Говорят, что счет остается, игра забывается. Но без детального анализа вчерашних событий в Зенице не обойтись, ибо многое у украинцев не получалось, особенно при переходе к наступательным операциям. Не исключено, что не обошлось без переоценки своих сил, мол победа все равно никуда не убежит. Впрочем, следует отдать должное балканцам, которые изучили игру нашей сборной, взяв на вооружение тактическую схему 3-5-2, к которой те были не совсем готовы.

Ситуация на поле кардинально изменилась лишь после замен в середине второго тайма, сделанных Сергеем Ребровым. Решающим стал выход на поле Романа Яремчука, который и сам забил, и сделал результативную передачу.

Наиграли ли наши на победу? Ведь при счете 1:0 в пользу боснийцев у них было еще несколько возможностей отличиться. Впрочем, это уже история. Сейчас главное, чтобы в решающем поединке с исландцами не повторить ошибок, которые едва не свели на нет нашу текущую международную кампанию.

Ранее Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной Украины.