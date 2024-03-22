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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 12:53 | Обновлено 22 марта 2024, 13:14
1742
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Адриан ПУКАНЫЧ: «Решающую роль сыграли замены Реброва»

Бывший полузащитник сборной Украины – о волевой победе сине-желтых

22 марта 2024, 12:53 | Обновлено 22 марта 2024, 13:14
1742
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Адриан ПУКАНЫЧ: «Решающую роль сыграли замены Реброва»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло нашим футболистам переломить ход событий во вчерашнем стыковом матче за право выступать в финальной части Евро с боснийцами:

– Говорят, что счет остается, игра забывается. Но без детального анализа вчерашних событий в Зенице не обойтись, ибо многое у украинцев не получалось, особенно при переходе к наступательным операциям. Не исключено, что не обошлось без переоценки своих сил, мол победа все равно никуда не убежит. Впрочем, следует отдать должное балканцам, которые изучили игру нашей сборной, взяв на вооружение тактическую схему 3-5-2, к которой те были не совсем готовы.

Ситуация на поле кардинально изменилась лишь после замен в середине второго тайма, сделанных Сергеем Ребровым. Решающим стал выход на поле Романа Яремчука, который и сам забил, и сделал результативную передачу.

Наиграли ли наши на победу? Ведь при счете 1:0 в пользу боснийцев у них было еще несколько возможностей отличиться. Впрочем, это уже история. Сейчас главное, чтобы в решающем поединке с исландцами не повторить ошибок, которые едва не свели на нет нашу текущую международную кампанию.

Ранее Яремчук вошел в пятерку лучших бомбардиров сборной Украины.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Але хто ж замінами чекає до 80-ї хвилини. Це ж не Ліхтенштейн, ані Сан-Маріно, що заміни за 5-10 хвилин все вирішать. Так можна було ефекту від замін чекати і 30 хвилин і не дочекатися. Тому через 10-15 хвилин потрібно було ще робити. Перед тим був пресинг проти боснійців і він виходив, це означало, що нагоди зрівняти будуть. Плюс вийшов гравець, який все таки вміє забивати голи - йому ніхто не заважав без обробки відправити мяч у ворота. Плюс там ще було двоє наших гравців, які могли б спробувати довершити цей момент. І як це звучить - свою роль зіграли заміни на 81 хвилині. А на 88-ій, чи 93-ій, якби була вдала заміна - то цього треба чекати?
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