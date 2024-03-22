Яремчук оформил голевой юбилей «джокеров»

Гол Романа Яремчука в матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) стал 30-м для «джокеров» сборной Украины на чужих полях. 11 раз игроки, вышедшие на замену, отличились на выезде в товарищеских поединках, 10 – в чемпионатах мира, 5 – в чемпионатах Европы и 4 – в Лиге наций.

Список лучших гостевых бомбардиров-«резервистов» возглавляют Артем Довбик – 4 мяча, Роман Безус, Артем Беседин, Евгений Селезнев, Виктор Цыганков и Андрей Шевченко – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы «джокеров» сборной Украины

Гол Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 1-й 28.10.1992 ТМ Юрий МАКСИМОВ Беларусь 78' (1:1) 1:1 10-й 08.06.2006 ТМ Максим КАЛИНИЧЕНКО Люксембург 84' (3:0) 3:0 20-й 06.09.2018 ЛН Александр ЗИНЧЕНКО Чехия 90+3' (2:1) 2:1 30-й 21.03.2024 ЧЕ Роман ЯРЕМЧУК Босния 85' (1:1) 2:1

ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.