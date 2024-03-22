Яремчук оформил голевой юбилей «джокеров»
«Джокеры» сборной Украины забили 30-й мяч на чужих полях
Гол Романа Яремчука в матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) стал 30-м для «джокеров» сборной Украины на чужих полях. 11 раз игроки, вышедшие на замену, отличились на выезде в товарищеских поединках, 10 – в чемпионатах мира, 5 – в чемпионатах Европы и 4 – в Лиге наций.
Список лучших гостевых бомбардиров-«резервистов» возглавляют Артем Довбик – 4 мяча, Роман Безус, Артем Беседин, Евгений Селезнев, Виктор Цыганков и Андрей Шевченко – по 2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые голы «джокеров» сборной Украины
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Беларусь
|
78' (1:1)
|
1:1
|
10-й
|
08.06.2006
|
ТМ
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Люксембург
|
84' (3:0)
|
3:0
|
20-й
|
06.09.2018
|
ЛН
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Чехия
|
90+3' (2:1)
|
2:1
|
30-й
|
21.03.2024
|
ЧЕ
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Босния
|
85' (1:1)
|
2:1
ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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