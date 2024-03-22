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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 12:30 | Обновлено 22 марта 2024, 12:42
181
0

Яремчук оформил голевой юбилей «джокеров»

«Джокеры» сборной Украины забили 30-й мяч на чужих полях

22 марта 2024, 12:30 | Обновлено 22 марта 2024, 12:42
181
0
Яремчук оформил голевой юбилей «джокеров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (№ 9)

Гол Романа Яремчука в матче с Боснией и Герцеговиной (2:1) стал 30-м для «джокеров» сборной Украины на чужих полях. 11 раз игроки, вышедшие на замену, отличились на выезде в товарищеских поединках, 10 – в чемпионатах мира, 5 – в чемпионатах Европы и 4 – в Лиге наций.

Список лучших гостевых бомбардиров-«резервистов» возглавляют Артем Довбик – 4 мяча, Роман Безус, Артем Беседин, Евгений Селезнев, Виктор Цыганков и Андрей Шевченко – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы «джокеров» сборной Украины

Гол

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

28.10.1992

ТМ

Юрий МАКСИМОВ

Беларусь

78' (1:1)

1:1

10-й

08.06.2006

ТМ

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Люксембург

84' (3:0)

3:0

20-й

06.09.2018

ЛН

Александр ЗИНЧЕНКО

Чехия

90+3' (2:1)

2:1

30-й

21.03.2024

ЧЕ

Роман ЯРЕМЧУК

Босния

85' (1:1)

2:1

ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Роман Яремчук Босния и Герцеговина - Украина сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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