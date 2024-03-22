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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 12:40 | Обновлено 22 марта 2024, 12:41
1011
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Если бы Босния прошла Украину, это было бы несправедливо»

Специалист рассказал, почему наши соперники не заслуживали победить

22 марта 2024, 12:40 | Обновлено 22 марта 2024, 12:41
1011
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Если бы Босния прошла Украину, это было бы несправедливо»
УАФ

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал, почему сборная Боснии и Герцеговины не заслуживала обыграть Украину в матче 1/2 финала плей-офф к Евро-2024.

– У меня была вера в победу, потому что Босния после забитого гола перестала играть. Они просто были на поле, существовали, ждали финального свистка. Вы видели какие-то нормальные комбинации боснийцев? Я – нет. Более того, даже каких-то ярких индивидуальных действий не было. Сплошной сумбур.

Все, что они пытались сделать, – сбить атакующий порыв Украины. Босния ничего не хотела больше создавать, их устроил счет 1:0. Не было в их действиях никакой логики, ни техники, ни скорости. Если бы Босния прошла Украину, это было бы как-то несправедливо.

Мне понравилось не только, как вышел и сразу заиграл Яремчук, но и Малиновский. Он хоть и мало играл, но показал несколько классных скоростных действий, своей техники, динамичных маневров. Жаль, что не закончил какую-то комбинацию своим фирменным мощным ударом с левой.

В отличие от Малиновского, некоторые наши полузащитники играли слишком вяло, через пасы какие-то непонятные назад или поперек, катали мяч, а Руслан вышел и сразу освежил игру.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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