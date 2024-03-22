Вирт объяснил, чего не хватило сборной Украины для убедительной победы

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал победу «сине-желтых» над командой Боснии и Герцеговины (2:1), а также дал прогноз на матч финала отбора к Евро-2024 против Исландии.

– Ваши впечатления от вчерашнего матча?

– От игры или результата? От результата – конечно, очень положительные. Команда сделала то, что должна была сделать. Самое главное – команда вышла в финал, где будут играть против Исландии. Я говорил и до матча, что на этом матча самое главное – результат. Они его получили, поэтому поздравляю всю сборную Украины с этим.

По игре – конечно, были большие трудности на протяжении фактически всего матча. Только под конец смогли создать два момента, которые переросли в желанные голы. Надо отметить сборную Боснии, которая очень организованно и дисциплинированно играла весь матч, была очень агрессивна и почти ничего не дала создать сборной Украины. А сама, в принципе, и забила гол, и еще имела полумоменты. Рад тому, что сборная проявила характер и выжала из такого матча хороший результат.

– Чего, по Вашему мнению, не хватало нашей команде для более убедительной победы?

– Отсутствие права на ошибку где-то не давало сыграть в такой футбол, в который могут. Где-то был страх ошибиться, и не удавались атакующие действия футболистам. Было много брака, не могли выйти из-под давления сборной Боснии. Контроль мяча был, но без остроты. Это, в принципе, не очень хорошо для сборной, потому что надо атаковать, надо забивать, а у нас не было ни одного момента до забитого гола. Наверное, это давление результата сказывалось.

– Какие у Вас ожидания от матча с Исландией, возможно, прогноз?

– Прогнозы – честно говоря, думал, что гораздо легче будет складываться игра против Боснии, поэтому давал уверенную победу. Оказалось, что не все так легко, как кажется. Исландия победила Израиль, где Израиль был фаворитом.

Где-то такой же футбол будет, потому что мы знаем, что в Исландии более атлетичный футбол, более агрессивный. Надо быть готовым, что где-то матч по тому же руслу будет идти, что и в Боснии. Сборной Украины надо пожелать удачи, которая была на нашей стороне вчера. Я думаю, что без везения вчера мы не смогли бы ничего добыть. Все-таки везение было, и со сборной Исландии также его надо иметь. И все-таки более качественно проводить атаки: контроль мяча – это хорошо, но без голевых моментов трудно рассчитывать на положительный результат.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.