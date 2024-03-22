Автором первого гола года сборной Украины вновь стал «испанец»
Легионер забил премьерный мяч национальной дружины 10-й раз в истории
Третий раз подряд, а всего десятый в истории, автором премьерного гола года сборной Украины стал легионер – форвард испанской «Валенсии» Роман Яремчук, на 85-й минуте поразивший ворота Боснии. Причем «испанцы» отличились уже во второй раз. Год назад голевой почин в товарищеском матче с Германией сделал хавбек «Жироны» Виктор Цыганков.
К слову, также дважды забивали первый мяч игроки из Англии (Андрей Ярмоленко), Германии (Андрей Воронин и Евгений Коноплянка) и россии (Максим Калиниченко и Александр Алиев).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки зарубежных клубов, забивавшие первый мяч года сборной Украины
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Мин.
|
Счет
|
26.04.2000
|
ТМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
Болгария (г)
|
55’
|
1:0
|
29.03.2003
|
ЧЕ
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц
|
Испания (д)
|
11’
|
2:2
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Спартак М
|
Израиль (г)
|
72’
|
1:1
|
25.05.2010
|
ТМ
|
Александр АЛИЕВ
|
Локомотив М
|
Литва (д)
|
10’
|
4:0
|
11.06.2017
|
ЧМ
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Шальке
|
Финляндия (г)
|
51’
|
2:1
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Артем КРАВЕЦ
|
Кайсериспор
|
Сауд. Аравия (н)
|
32’
|
1:1
|
03.09.2020
|
ЛН
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Вест Хэм
|
Швейцария (д)
|
14’
|
2:1
|
01.06.2022
|
ЧМ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Вест Хэм
|
Шотландия (г)
|
33’
|
3:1
|
12.06.2023
|
ТМ
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Жирона
|
Германия (г)
|
19’
|
3:3
|
21.03.2024
|
ЧЕ
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Валенсия
|
Босния (г)
|
85’
|
2:1
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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