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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 11:57 | Обновлено 22 марта 2024, 12:04
706
0

Автором первого гола года сборной Украины вновь стал «испанец»

Легионер забил премьерный мяч национальной дружины 10-й раз в истории

22 марта 2024, 11:57 | Обновлено 22 марта 2024, 12:04
706
0
Автором первого гола года сборной Украины вновь стал «испанец»
УАФ. Роман Яремчук (слева)

Третий раз подряд, а всего десятый в истории, автором премьерного гола года сборной Украины стал легионер – форвард испанской «Валенсии» Роман Яремчук, на 85-й минуте поразивший ворота Боснии. Причем «испанцы» отличились уже во второй раз. Год назад голевой почин в товарищеском матче с Германией сделал хавбек «Жироны» Виктор Цыганков.

К слову, также дважды забивали первый мяч игроки из Англии (Андрей Ярмоленко), Германии (Андрей Воронин и Евгений Коноплянка) и россии (Максим Калиниченко и Александр Алиев).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.

Счет

26.04.2000

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

Болгария (г)

55’

1:0

29.03.2003

ЧЕ

Андрей ВОРОНИН

Майнц

Испания (д)

11’

2:2

07.02.2007

ТМ

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Спартак М

Израиль (г)

72’

1:1

25.05.2010

ТМ

Александр АЛИЕВ

Локомотив М

Литва (д)

10’

4:0

11.06.2017

ЧМ

Евгений КОНОПЛЯНКА

Шальке

Финляндия (г)

51’

2:1

23.03.2018

ТМ

Артем КРАВЕЦ

Кайсериспор

Сауд. Аравия (н)

32’

1:1

03.09.2020

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Швейцария (д)

14’

2:1

01.06.2022

ЧМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Шотландия (г)

33’

3:1

12.06.2023

ТМ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Жирона

Германия (г)

19’

3:3

21.03.2024

ЧЕ

Роман ЯРЕМЧУК

Валенсия

Босния (г)

85’

2:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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