Сборная Украины 13-й раз в истории одержала победу в первой игре года
Четвертый раз украинцы отпраздновали викторию на старте в официальном матче
Сборная Украины, взяв верх над Боснией и Герцеговиной (2:1), 13-й раз в истории одержала победу в первом матче года.
В большинстве случаев наша команда праздновала викторию на старте в товарищеских встречах. А вот на официальном уровне ранее добивалась успеха лишь трижды. В 2005 году украинцы под руководством Олега Блохина выиграли на выезде у Албании в отборочном турнире чемпионат мира – 2:0, в 2020-м при Андрее Шевченко во Львове победили Швейцарию в Лиге наций – 2:1, а в 2022-м подопечные Александра Петракова обыграли в Глазго Шотландию в плей-офф отбора на ЧМ – 3:1.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Победы сборной Украины в первых матчах года
|
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Укоаины
|
1.
|
23.03.1997
|
ТМ
|
Киев
|
Молдова
|
1:0
|
Йожеф САБО
|
2.
|
20.03.1999
|
ТМ
|
Тбилиси
|
Грузия
|
1:0
|
Йожеф САБО
|
3.
|
26.04.2000
|
ТМ
|
София
|
Болгария
|
1:0
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
4.
|
09.02.2005
|
ЧМ
|
Тирана
|
Албания
|
2:0
|
Олег БЛОХИН
|
5.
|
10.02.2009
|
МТ
|
Лимасол
|
Словакия
|
3:2
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
6.
|
25.05.2010
|
ТМ
|
Харьков
|
Литва
|
4:0
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
7.
|
29.02.2012
|
ТМ
|
Петах-Тиква
|
Израиль
|
3:2
|
Олег БЛОХИН
|
8.
|
06.02.2013
|
ТМ
|
Севилья
|
Норвегия
|
2:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
9.
|
05.03.2014
|
ТМ
|
Ларнака
|
США
|
2:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
10.
|
24.03.2016
|
ТМ
|
Одесса
|
Кипр
|
1:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
11.
|
03.09.2020
|
ЛН
|
Львов
|
Швейцария
|
2:1
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
12
|
01.06.2022
|
ЧМ
|
Глазго
|
Шотландия
|
3:1
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
13
|
21.03.2024
|
ЧЕ
|
Зеница
|
Босния и Герцеговина
|
2:1
|
Сергей РЕБРОВ
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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