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Сборная УКРАИНЫ
22 марта 2024, 11:39 | Обновлено 22 марта 2024, 12:37
345
0

Сборная Украины 13-й раз в истории одержала победу в первой игре года

Четвертый раз украинцы отпраздновали викторию на старте в официальном матче

22 марта 2024, 11:39 | Обновлено 22 марта 2024, 12:37
345
0
Сборная Украины 13-й раз в истории одержала победу в первой игре года
УАФ

Сборная Украины, взяв верх над Боснией и Герцеговиной (2:1), 13-й раз в истории одержала победу в первом матче года.

В большинстве случаев наша команда праздновала викторию на старте в товарищеских встречах. А вот на официальном уровне ранее добивалась успеха лишь трижды. В 2005 году украинцы под руководством Олега Блохина выиграли на выезде у Албании в отборочном турнире чемпионат мира – 2:0, в 2020-м при Андрее Шевченко во Львове победили Швейцарию в Лиге наций – 2:1, а в 2022-м подопечные Александра Петракова обыграли в Глазго Шотландию в плей-офф отбора на ЧМ – 3:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победы сборной Украины в первых матчах года

Дата

Ранг

Город

Соперник

Счет

Тренер Укоаины

1.

23.03.1997

ТМ

Киев

Молдова

1:0

Йожеф САБО

2.

20.03.1999

ТМ

Тбилиси

Грузия

1:0

Йожеф САБО

3.

26.04.2000

ТМ

София

Болгария

1:0

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

4.

09.02.2005

ЧМ

Тирана

Албания

2:0

Олег БЛОХИН

5.

10.02.2009

МТ

Лимасол

Словакия

3:2

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

6.

25.05.2010

ТМ

Харьков

Литва

4:0

Мирон МАРКЕВИЧ

7.

29.02.2012

ТМ

Петах-Тиква

Израиль

3:2

Олег БЛОХИН

8.

06.02.2013

ТМ

Севилья

Норвегия

2:0

Михаил ФОМЕНКО

9.

05.03.2014

ТМ

Ларнака

США

2:0

Михаил ФОМЕНКО

10.

24.03.2016

ТМ

Одесса

Кипр

1:0

Михаил ФОМЕНКО

11.

03.09.2020

ЛН

Львов

Швейцария

2:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

12

01.06.2022

ЧМ

Глазго

Шотландия

3:1

Александр ПЕТРАКОВ

13

21.03.2024

ЧЕ

Зеница

Босния и Герцеговина

2:1

Сергей РЕБРОВ

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина
Источник Sport.ua
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