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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В конце матча Ребров пошел ва-банк»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 11:07 |
954
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В конце матча Ребров пошел ва-банк»

Специалист уверен, что индивидуальное мастерство игроков Украины сыграло свою решающую роль

22 марта 2024, 11:07 |
954
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В конце матча Ребров пошел ва-банк»
УАФ

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился впечатлениями от победы сборной Украины в поединке 1/2 финала плей-офф к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1).

- Виталий Владимирович, как Вам игра? Валидол пить не пришлось?
- Переживал, конечно. Хорошо, что удалось одержать эту победу, очень непростую и чрезвычайно важную. Стоит признать, что Украина была однозначно сильнее. Да, играли очень осторожно много времени, но было видно высший класс наших игроков, за счет которого и удалось завершить игру в нашу пользу.

Как только наши потихоньку начали поднимать темп и навязали быструю игру, так и посыпалась Босния. Индивидуальное мастерство игроков Украины сыграло свою решающую роль. За счет этого и победили.

- Игру удалось перевернуть благодаря удачно проведенным заменам от Сергея Реброва в концовке, когда тренер бросил в бой свежих Руслана Малиновского и Романа Яремчука. Согласитесь?
- Сергей Ребров пошел ва-банк. Его ставка на двух нападающих сыграла. Присутствие на поле двух мощных форвардов, Яремчука, который появился под конец игры, и Довбыка, которого он не снял, а оставил на поле, заставило боснийцев делать ошибки в защите. То есть, мы сразу же увидели их слабые места – в центре обороны. В конце Украина вообще доминировала и могла еще и третий мяч забить.

Этот матч был типичной кубковой игрой, на вылет. Где-то не было качества игры, рисунка, но есть результат – это самое важное.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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