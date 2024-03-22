Марта Костюк – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против Аранчи Рус из Нидерландов (№57 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Коко Гофф (№3 WTA) или Нади Подороски (№78 WTA).

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