Яремчук посвятил свою игру защитникам Украины: «Хочется поклониться»

Форвард Роман Яремчук голом и результативной передачей помог сборной Украины победить Боснию и Герцеговину в матче плей-офф отбора на Евро-2024.

Игрок посвятил свои успехи ВСУ и болельщикам.

«Очень скучаю по нашим болельщикам, хочется очень сыграть в Украине при наших болельщиках. Когда ты играешь за сборную, то это только для того, чтобы радовать фанов и радовать тех ребят, кто на фронте держит оборону».

«Я надеюсь, они рады, хочется им поклониться за то, что они нас оберегают, мою семью, моих друзей. Очень им всем благодарен», — сказал Яремчук.

В финале плей-офф команда сыграет с Исландией.