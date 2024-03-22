Яремчук посвятил свою игру защитникам Украины: «Хочется поклониться»
Игрок оформил гол и ассист
Форвард Роман Яремчук голом и результативной передачей помог сборной Украины победить Боснию и Герцеговину в матче плей-офф отбора на Евро-2024.
Игрок посвятил свои успехи ВСУ и болельщикам.
«Очень скучаю по нашим болельщикам, хочется очень сыграть в Украине при наших болельщиках. Когда ты играешь за сборную, то это только для того, чтобы радовать фанов и радовать тех ребят, кто на фронте держит оборону».
«Я надеюсь, они рады, хочется им поклониться за то, что они нас оберегают, мою семью, моих друзей. Очень им всем благодарен», — сказал Яремчук.
В финале плей-офф команда сыграет с Исландией.
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