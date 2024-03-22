21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

Победный гол на 88-й минуте забил 26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик.

Пресс-служба жиронцев опубликовала видео гола украинца и подписала пост:

«Довбик вернется на Евро!».

ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина