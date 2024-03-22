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  4. ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 07:36 |
6016
0

ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина

Артем вырвал победу для сине-желтых в полуфинале плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 07:36 |
6016
0
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

Победный гол на 88-й минуте забил 26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик.

Пресс-служба жиронцев опубликовала видео гола украинца и подписала пост:

«Довбик вернется на Евро!».

ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина

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Артем Довбик видео голов и обзор Жирона Босния и Герцеговина - Украина сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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