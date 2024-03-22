Чемпионат Европы22 марта 2024, 07:36 |
6016
0
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
Артем вырвал победу для сине-желтых в полуфинале плей-офф Евро-2024
22 марта 2024, 07:36 |
6016
0
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
Победный гол на 88-й минуте забил 26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик.
Пресс-служба жиронцев опубликовала видео гола украинца и подписала пост:
«Довбик вернется на Евро!».
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
DOVBYK vol estar a l’Eurocopa! 🇺🇦🤩 pic.twitter.com/JZU2Y7ECly— Girona FC (@GironaFC) March 21, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2024, 00:23 11
Смотрите видеообзор полуфинального поединка плей-офф Евро-2024
Футбол | 21 марта 2024, 23:48 192
Камбэк по ходу очень непростой игры
Футбол | 21.03.2024, 23:16
Футбол | 22.03.2024, 01:25
Футбол | 22.03.2024, 07:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.03.2024, 23:45 12
20.03.2024, 21:45 14
21.03.2024, 09:31 20
21.03.2024, 07:33 13
20.03.2024, 16:57 30
21.03.2024, 07:07 8
20.03.2024, 19:01 2