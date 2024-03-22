Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Андрей впервые сыграл в воротах украинской сборной при Сергее Реброве
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Для Лунина это первая игра за украинскую национальную команду при Сергее Реброве.
После завершения встречи Андрей прокомментировал успех сборной:
«Получился тяжелый матч, потому что соперник пытался навязать нам свою игру. Он выигрывал много борьбы и подборов. Нельзя уступить в этом компоненте. Это был ключевой фактор с таким соперником и на таком поле. Такие матчи – это хороший опыт. Мы проявили характер и играли до конца. Однако нужно побеждать спокойнее.
Насколько важно играть ногами? Важно. Мы стараемся играть в современный футбол. Не перегибать с контролем мяча у своих ворот, но и не бить мяч вперед. Игра ногами для голкипера сейчас важна.
Болельщики? Мы всегда имели хорошую поддержку на любом стадионе. Это дает положительные эмоции и силы. Совсем другое дело, когда везде заполнены гостевые сектора нашими болельщиками», – сказал Андрей.
Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
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