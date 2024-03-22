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  4. Лучший игрок Боснии и Герцеговины анонсировал завершение карьеры в сборной?
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 04:21 |
1124
1

Лучший игрок Боснии и Герцеговины анонсировал завершение карьеры в сборной?

Эдин Джеко прокомментировал поражение команды в матче плей-офф Евро против Украины

22 марта 2024, 04:21 |
1124
1
Лучший игрок Боснии и Герцеговины анонсировал завершение карьеры в сборной?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи лучший игрок боснийцев Эдин Джеко прокомментировал поражение БиГ и тонко намекнул на возможное завершение карьеры в сборной:

«Печально, что мы пропустили гол в контратаке, которая является их лучшим оружием и которого мы избегали всю игру. Ребята сделали все, что могли. Вы видели, что на 60-й и 70-й минуте у них были судороги, это показывает, что ребята выложились больше, чем могли, и я считаю, что мы заслуживали гораздо большего.

Мы действительно сделали все, что могли, подготовились и сыграли одну из лучших игр. Молодых игроков много, думаю, усталость тоже сыграла свою роль, но у этих ребят есть будущее. Если они продолжат в том же духе, может быть намного лучше.

Не знаю, буду ли я играть в Лиге наций, не хотел бы ничего говорить на горячую голову, потому что после отличных 85 минут мы все неожиданно расстроены», – сказал Джеко.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

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Эдин Джеко сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 завершение карьеры
Источник Sport.ua
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Перець
Та всім якось пох
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