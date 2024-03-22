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  4. ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 02:25 |
1326
0

ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией

Смотрите запись пресс-конференции наставника сине-желтых с переводом от Sport.ua!

22 марта 2024, 02:25 |
1326
0
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров провел пресс-конференции.

Sport.ua предлагает посмотреть запись пресс-конференции наставника «сине-желтых» с переводом!

ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией

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Источник Sport.ua
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