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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 01:59 | Обновлено 22 марта 2024, 02:01
223
0

Шевченко оценил важную победу Украины над Боснией в плей-офф Евро-2024

21 марта подопечные Сергея Реброва вырвали победу у БиГ со счетом 2:1

22 марта 2024, 01:59 | Обновлено 22 марта 2024, 02:01
223
0
Шевченко оценил важную победу Украины над Боснией в плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко коротко прокомментировал успех подопечных Сергея Реброва, опубликовав пост в своем Facebook:

«Поздравляю сборную Украины с очень важной победой! Команда показала характер и боролась до последней минуты – молодцы! Предстоит решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели», – написал Андрей.

Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча

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Источник Facebook
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