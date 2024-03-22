Шевченко оценил важную победу Украины над Боснией в плей-офф Евро-2024
21 марта подопечные Сергея Реброва вырвали победу у БиГ со счетом 2:1
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
После завершения встречи президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко коротко прокомментировал успех подопечных Сергея Реброва, опубликовав пост в своем Facebook:
«Поздравляю сборную Украины с очень важной победой! Команда показала характер и боролась до последней минуты – молодцы! Предстоит решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели», – написал Андрей.
Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча
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