Шевченко оценил важную победу Украины над Боснией в плей-офф Евро-2024

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко коротко прокомментировал успех подопечных Сергея Реброва, опубликовав пост в своем Facebook:

«Поздравляю сборную Украины с очень важной победой! Команда показала характер и боролась до последней минуты – молодцы! Предстоит решающий поединок во Вроцлаве со сборной Исландии. Идем к цели», – написал Андрей.

Босния и Герцеговина – Украина. Видео голов и обзор матча