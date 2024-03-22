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  4. Яремчук обошел легенду Динамо по голам за сборную. Сколько до Шевченко?
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 01:46 | Обновлено 22 марта 2024, 02:02
744
0

Яремчук обошел легенду Динамо по голам за сборную. Сколько до Шевченко?

Роман забил в ворота Боснии и вышел на 5-е место в списке бомбардиров Украины в истории

22 марта 2024, 01:46 | Обновлено 22 марта 2024, 02:02
744
0
Яремчук обошел легенду Динамо по голам за сборную. Сколько до Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

Форвард испанской «Валенсии» Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 81-й минуте вместо Владимира Бражко. Уже на 85-й Яремчук отметился забитым мячом, а на 88-й ассистировал на Артема Довбика.

Для Яремчука это 14-й гол в футболке национальной команды Украины. Он обошел в списке бомбардиров легенду киевского «Динамо» Олега Гусева (13) и вышел на 5-е место.

Больше за сборную Украины забил действующий президент УАФ Андрей Шевченко – 48. На второй позиции Андрей Ярмоленко (46), топ-3 замыкает Евгений Коноплянка (21).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:

  • 1. Андрей Шевченко – 48
  • 2. Андрей Ярмоленко – 46
  • 3. Евгений Коноплянка – 21
  • 4. Сергей Ребров – 15
  • 5. Роман Яремчук – 14
  • 6. Олег Гусев – 13
  • 7. Сергей Назаренко – 12
  • 8-9. Виктор Цыганков – 11
  • 8-9. Евгений Селезнев – 11
  • 10-12. Александр Зинченко – 9
  • 10-12. Андрей Воробей – 9
  • 10-12. Андрей Гусин – 9

Видео гола Романа Яремчука в ворота Боснии и Герцеговины

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Источник Sport.ua
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