Яремчук обошел легенду Динамо по голам за сборную. Сколько до Шевченко?
Роман забил в ворота Боснии и вышел на 5-е место в списке бомбардиров Украины в истории
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
Форвард испанской «Валенсии» Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 81-й минуте вместо Владимира Бражко. Уже на 85-й Яремчук отметился забитым мячом, а на 88-й ассистировал на Артема Довбика.
Для Яремчука это 14-й гол в футболке национальной команды Украины. Он обошел в списке бомбардиров легенду киевского «Динамо» Олега Гусева (13) и вышел на 5-е место.
Больше за сборную Украины забил действующий президент УАФ Андрей Шевченко – 48. На второй позиции Андрей Ярмоленко (46), топ-3 замыкает Евгений Коноплянка (21).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:
- 1. Андрей Шевченко – 48
- 2. Андрей Ярмоленко – 46
- 3. Евгений Коноплянка – 21
- 4. Сергей Ребров – 15
- 5. Роман Яремчук – 14
- 6. Олег Гусев – 13
- 7. Сергей Назаренко – 12
- 8-9. Виктор Цыганков – 11
- 8-9. Евгений Селезнев – 11
- 10-12. Александр Зинченко – 9
- 10-12. Андрей Воробей – 9
- 10-12. Андрей Гусин – 9
Видео гола Романа Яремчука в ворота Боснии и Герцеговины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия Михайлова высказалась о смерти Константина Кольцова
Камбэк по ходу очень непростой игры