Защитник Боснии: «Все было хорошо. Я не знаю, даже не видел, что произошло»
Анел Ахмедходжич коротко прокомментировал поражение от Украины в плей-офф Евро-2024
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
После завершения встречи 24-летний центральный защитник хозяев Анел Ахмедходжич коротко прокомментировал поражение:
«Мы хорошо следовали плану тренера. Все было хорошо до 80-й минуты, и я не знаю, что произошло. Я даже не видел, что произошло», – сказал Анел.
Ахмедходжич вышел на поле с первых минут и был заменен на 82-й на Аднана Ковачевича при счете 1:0.
Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
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