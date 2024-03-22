Защитник Боснии: «Все было хорошо. Я не знаю, даже не видел, что произошло»

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи 24-летний центральный защитник хозяев Анел Ахмедходжич коротко прокомментировал поражение:

«Мы хорошо следовали плану тренера. Все было хорошо до 80-й минуты, и я не знаю, что произошло. Я даже не видел, что произошло», – сказал Анел.

Ахмедходжич вышел на поле с первых минут и был заменен на 82-й на Аднана Ковачевича при счете 1:0.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2