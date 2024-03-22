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  4. Защитник Боснии: «Все было хорошо. Я не знаю, даже не видел, что произошло»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 04:57 |
515
0

Защитник Боснии: «Все было хорошо. Я не знаю, даже не видел, что произошло»

Анел Ахмедходжич коротко прокомментировал поражение от Украины в плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 04:57 |
515
0
Защитник Боснии: «Все было хорошо. Я не знаю, даже не видел, что произошло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Анел Ахмедходжич

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи 24-летний центральный защитник хозяев Анел Ахмедходжич коротко прокомментировал поражение:

«Мы хорошо следовали плану тренера. Все было хорошо до 80-й минуты, и я не знаю, что произошло. Я даже не видел, что произошло», – сказал Анел.

Ахмедходжич вышел на поле с первых минут и был заменен на 82-й на Аднана Ковачевича при счете 1:0.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

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Источник УЕФА
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