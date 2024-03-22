финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024 пройдет 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

Путевку на Евро-2024 разыграют сборные Украины и Исландии. Матч состоится на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав

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21 марта команда Сергея Реброва с трудом обыграла сборную Боснии и Герцеговины (2:1).

Команда Исландии на нейтральном поле в Будапеште разгромила сборную Израиля (4:1).

Плей-офф квалификации Евро-2024

Финальные пары плей-офф, 26 марта

Путь A. 21:45. Уэльс – Польша

Путь B. 21:45. Украина – Исландия

– Исландия Путь С. 19:00. Грузия – Греция

Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия

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