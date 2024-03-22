Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия
Финальный поединок плей-офф квалификации пройдет 26 марта в 21:45
финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024 пройдет 26 марта в 21:45 по киевскому времени.
Путевку на Евро-2024 разыграют сборные Украины и Исландии. Матч состоится на стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
21 марта команда Сергея Реброва с трудом обыграла сборную Боснии и Герцеговины (2:1).
Команда Исландии на нейтральном поле в Будапеште разгромила сборную Израиля (4:1).
Плей-офф квалификации Евро-2024
Финальные пары плей-офф, 26 марта
- Путь A. 21:45. Уэльс – Польша
- Путь B. 21:45. Украина – Исландия
- Путь С. 19:00. Грузия – Греция
Где смотреть онлайн матч за путевку на Евро-2024 Украина – Исландия
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO, а также региональные телеканалы Суспільне
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