21 марта прошел полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Украинская команда вырвала волевую победу со счетом 2:1.

После завершения встречи пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась командным фото футболистов сборной Украины, празднующих победу в сверхважном матче.

Уже 26 марта сборная Украины в поединке с Исландией разыграет во Вроцлаве путевку на Евро-2024.

ФОТО. Команда! Эмоции сборной Украины после важной победы против Боснии