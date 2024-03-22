ФОТО. Команда! Эмоции сборной Украины после важной победы против Боснии
Украинская команда победила со счетом 2:1
21 марта прошел полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретились сборные Боснии и Герцеговины и Украины. Украинская команда вырвала волевую победу со счетом 2:1.
После завершения встречи пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась командным фото футболистов сборной Украины, празднующих победу в сверхважном матче.
Уже 26 марта сборная Украины в поединке с Исландией разыграет во Вроцлаве путевку на Евро-2024.
ФОТО. Команда! Эмоции сборной Украины после важной победы против Боснии
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