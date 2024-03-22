ВИДЕО. Мудрик не реализовал 100% момент на последних минутах игры с Боснией
Михаил мог сделать счет 3:1 в полуфинальном поединке плей-офф Евро-2024
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
На 90+9-й во время контратаки Мудрик упустил 100% шанс забить. Вратарь боснийцев уже был обыгран и украинцу оставалось только попасть в пустые ворота, однако защитник хозяев помешал ему отличиться.
❗️ ВИДЕО. Мудрик не реализовал 100% момент на последних минутах игры с Боснией
Голами за Украину в этой встрече отметились Роман Яремчук и Артем Довбик.
Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2
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