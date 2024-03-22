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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после победного гола Украины в ворота Боснии
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 00:31 |
934
0

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после победного гола Украины в ворота Боснии

21 марта подопечные Сергея Реброва вырвали победу у БиГ в полуфинале плей-офф Евро

22 марта 2024, 00:31 |
934
0
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после победного гола Украины в ворота Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

Победный гол на 88-й минуте забил 26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик.

В кадр попали эмоции Артема после забитого мяча.

26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против национальной команды Исландии во Вроцлаве. Победитель встречи получит путевку на чемпионат Европы 2024, который состоится в Германии летом.

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после победного гола Украины в ворота Боснии

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Источник Sport.ua
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