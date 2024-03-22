ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после победного гола Украины в ворота Боснии
21 марта подопечные Сергея Реброва вырвали победу у БиГ в полуфинале плей-офф Евро
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
Победный гол на 88-й минуте забил 26-летний украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик.
В кадр попали эмоции Артема после забитого мяча.
26 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против национальной команды Исландии во Вроцлаве. Победитель встречи получит путевку на чемпионат Европы 2024, который состоится в Германии летом.
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после победного гола Украины в ворота Боснии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фанаты бокса вообще не поняли, зачем Тайсон это делает...
Королевский клуб готов предложить Давиду Де Хеа контракт на год с возможностью продления