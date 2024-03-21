Чемпионат Европы21 марта 2024, 22:26 | Обновлено 21 марта 2024, 22:32
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Ребров готовится к заменам в перерыве матча с Боснией и Герцеговиной?
Наставник сборной Украины отправил запасных разминаться
21 марта 2024, 22:26 | Обновлено 21 марта 2024, 22:32
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В Зенице проходит полуфинальный матч отбора на Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговина и Украина.
На 38 минуте поединка при счете 0:0 главный тренер украинской команды Сергей Ребров отправил со скамейки запасных команды на разминку сразу пять футболистов.
Вероятно, в перерыве матча в составе сборной Украины будут замены.
Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина.
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но на кого? фланги некем и усилить без Циганкова.
возможно Зина пойдет на фланг, а в центр выйдет Шапаренко или Малиновский