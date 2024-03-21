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  4. Ребров готовится к заменам в перерыве матча с Боснией и Герцеговиной?
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 22:26 | Обновлено 21 марта 2024, 22:32
1882
2

Ребров готовится к заменам в перерыве матча с Боснией и Герцеговиной?

Наставник сборной Украины отправил запасных разминаться

21 марта 2024, 22:26 | Обновлено 21 марта 2024, 22:32
1882
2
Ребров готовится к заменам в перерыве матча с Боснией и Герцеговиной?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В Зенице проходит полуфинальный матч отбора на Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговина и Украина.

На 38 минуте поединка при счете 0:0 главный тренер украинской команды Сергей Ребров отправил со скамейки запасных команды на разминку сразу пять футболистов.

Вероятно, в перерыве матча в составе сборной Украины будут замены.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина.

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Сергей Ребров Босния и Герцеговина - Украина сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Анатолий Михно
Кращє він би себе замінив, і щє перед матчем....
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Gargantua
Зубкова надо точно менять, а желательно и Мудрика
но на кого? фланги некем и усилить без Циганкова.
возможно Зина пойдет на фланг, а в центр выйдет Шапаренко или Малиновский
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0
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