Ребров готовится к заменам в перерыве матча с Боснией и Герцеговиной?

В Зенице проходит полуфинальный матч отбора на Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговина и Украина.

На 38 минуте поединка при счете 0:0 главный тренер украинской команды Сергей Ребров отправил со скамейки запасных команды на разминку сразу пять футболистов.

Вероятно, в перерыве матча в составе сборной Украины будут замены.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина.