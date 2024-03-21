В УЕФА дали прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина по 15 минутам

Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку вероятному развитию событий в полуфинальном матче отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, который проходит в эти минуты в Зенице.

«Это будет тяжелый вечер для обеих команд, ведь это матч на выбывание. Ни одна из команд не будет сильно рисковать, что видно по первым 15 минутам», - гласит пост пресс-службы УЕФА в текстовом онлайне проходящего матча.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина.