В УЕФА дали прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина по 15 минутам
Первые выводы по игре
Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку вероятному развитию событий в полуфинальном матче отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, который проходит в эти минуты в Зенице.
«Это будет тяжелый вечер для обеих команд, ведь это матч на выбывание. Ни одна из команд не будет сильно рисковать, что видно по первым 15 минутам», - гласит пост пресс-службы УЕФА в текстовом онлайне проходящего матча.
Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина.
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