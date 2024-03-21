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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 22:16 | Обновлено 21 марта 2024, 22:23
1991
0

В УЕФА дали прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина по 15 минутам

Первые выводы по игре

21 марта 2024, 22:16 | Обновлено 21 марта 2024, 22:23
1991
0
В УЕФА дали прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина по 15 минутам
УЕФА

Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку вероятному развитию событий в полуфинальном матче отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, который проходит в эти минуты в Зенице.

«Это будет тяжелый вечер для обеих команд, ведь это матч на выбывание. Ни одна из команд не будет сильно рисковать, что видно по первым 15 минутам», - гласит пост пресс-службы УЕФА в текстовом онлайне проходящего матча.

Напомним, Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина.

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Источник УЕФА
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