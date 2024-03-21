Маркевич поделился ожиданиями от матча Босния и Герцеговина – Украина
Именитый тренер обратился к игрокам украинской сборной
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич признался, чего ждет от полуфинального матча плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, который начнется в 21:45 по киевскому времени.
«Я даже не допускаю мысли, что наши не выиграют. Если меня слышат (в первую очередь футболисты, потому что они на поле): ребята, надо сделать все для того, чтобы мы поехали на чемпионат Европы.
У нас хорошая команда. У нас более сильная команда, чем Босния и Герцеговина. Все в их руках», – рассказал Маркевич.
Ранее Мирон Маркевич оценил жеребьевку Олимпиады-2024 для сборной Украины.
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