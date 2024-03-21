Маркевич поделился ожиданиями от матча Босния и Герцеговина – Украина

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич признался, чего ждет от полуфинального матча плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина, который начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Я даже не допускаю мысли, что наши не выиграют. Если меня слышат (в первую очередь футболисты, потому что они на поле): ребята, надо сделать все для того, чтобы мы поехали на чемпионат Европы.

У нас хорошая команда. У нас более сильная команда, чем Босния и Герцеговина. Все в их руках», – рассказал Маркевич.

Ранее Мирон Маркевич оценил жеребьевку Олимпиады-2024 для сборной Украины.