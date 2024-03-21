Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич оценил жеребьевку Олимпиады-2024 для сборной Украины
Другие новости
21 марта 2024, 19:29 | Обновлено 21 марта 2024, 19:35
749
0

Маркевич оценил жеребьевку Олимпиады-2024 для сборной Украины

Титулованный тренер призвал к оптимизму

21 марта 2024, 19:29 | Обновлено 21 марта 2024, 19:35
749
0
Маркевич оценил жеребьевку Олимпиады-2024 для сборной Украины
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился мнением о результатах жеребьевки футбольного турнира Олимпиады-2024 среди мужских сборных, согласно которой Украина сыграет в квартете с Аргентиной, Марокко и представителем Азиатской конфедерации футбола.

«До матчей шансы всегда равны. Не так это все страшно выглядит. Понимаю, что сборная Аргентины, наверное, будет стоять особняком, но не думаю, что наша команда будет отставать.

Главное - чтобы все, кто может играть за олимпийскую сборную, поехали. Это очень важно. Если мы соберем максимально нашу сборную – и Мудрик, и Судаков – я не думаю, что мы сильно кому-то будем уступать. Думаю, все будет хорошо», – уверен Маркевич.

Ранее тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань высказался о комплектации команды на Олимпиаду.

По теме:
«США легко заберут золото». Франция разочарована «обманом» Эмбиида
Руслан РОТАНЬ: «Уверен, наши клубы проявят патриотическую позицию»
Хавьер САВИОЛА: «Будет потрясающе, если Месси приедет на Олимпиаду»
Олимпийские игры 2024 Мирон Маркевич сборная Украины по футболу U-23
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба
Футбол | 21 марта 2024, 16:50 0
Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба
Источник: Лунин не хочет уходить из Реала, ждет конкретику от клуба

Готов и дальше бороться за статус первого номера

Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Футбол | 20 марта 2024, 20:42 0
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире

Француз высказался о соотечественнике Антуане Гризманне

Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21.03.2024, 08:13
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Футбол | 21.03.2024, 07:33
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Футбол | 21.03.2024, 14:01
Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Польша – Эстония. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
20.03.2024, 21:45 14
Футбол
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
20.03.2024, 16:57 30
Футбол
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
20.03.2024, 07:12 5
Футбол
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56
Хоккей
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем