Маркевич оценил жеребьевку Олимпиады-2024 для сборной Украины

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился мнением о результатах жеребьевки футбольного турнира Олимпиады-2024 среди мужских сборных, согласно которой Украина сыграет в квартете с Аргентиной, Марокко и представителем Азиатской конфедерации футбола.

«До матчей шансы всегда равны. Не так это все страшно выглядит. Понимаю, что сборная Аргентины, наверное, будет стоять особняком, но не думаю, что наша команда будет отставать.

Главное - чтобы все, кто может играть за олимпийскую сборную, поехали. Это очень важно. Если мы соберем максимально нашу сборную – и Мудрик, и Судаков – я не думаю, что мы сильно кому-то будем уступать. Думаю, все будет хорошо», – уверен Маркевич.

Ранее тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань высказался о комплектации команды на Олимпиаду.