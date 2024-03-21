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  4. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Боснии
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 21:04 |
667
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Боснии

21 марта в 21:45 по Киеву подопечные Сергея Реброва стартуют в Зенице

21 марта 2024, 21:04 |
667
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Боснии
УАФ

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Пресс-служба УАФ сообщила, что подопечные Сергей Реброва уже прибыли на стадион.

Ранее Ребров определил стартовый состав сине-желтых на игру.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Боснии

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Источник Sport.ua
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