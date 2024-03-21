Чемпионат Европы21 марта 2024, 21:04 |
667
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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Боснии
21 марта в 21:45 по Киеву подопечные Сергея Реброва стартуют в Зенице
21 марта 2024, 21:04 |
667
0
21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
Пресс-служба УАФ сообщила, что подопечные Сергей Реброва уже прибыли на стадион.
Ранее Ребров определил стартовый состав сине-желтых на игру.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Боснии
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