21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Пресс-служба УАФ сообщила, что подопечные Сергей Реброва уже прибыли на стадион.

Ранее Ребров определил стартовый состав сине-желтых на игру.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион, где сыграет против Боснии