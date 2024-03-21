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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 20:30 | Обновлено 21 марта 2024, 21:35
12006
47

Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии

Полуфинальный поединок плей-офф Евро-2024 пройдет в городе Зеница

21 марта 2024, 20:30 | Обновлено 21 марта 2024, 21:35
12006
47
Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.

Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.

Стали известны стартовые составы на матч

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Судаков, Бражко, Зинченко – Зубков, Довбик, Мудрик

Запас: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Бондар, Ванат, Гоцуляк, Тымчик

Босния и Герцеговина: Шехич – Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац – Дедич, Симирот, Хайрадинович, Крунич, Газибегович – Джеко, Демирович.

Запас: Василь, Пирич, Чивич, Башич, Превляк, Пьянич, Варесанович, Табакович, Рахманович, Хусейнбашич, Ковачевич, Муякич.

Предматчевая студия

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Источник Sport.ua
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Комментарии 47
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Перець
Склад бомба -ракета, віримо в перемогу збірної 
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+9
Макс Максов
Бражка з дебютом, Лунін давай надійно! Україна вперед!
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+8
maks_krot
Удачи и Успеха верим в команду!!!!
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+4
Kamon
Хороший состав, ждём уверенную победу Украины 0-3
Ответить
+3
kluchka_vova
матвієнко-це знову помилки..
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Kamon
Вот Матвиенко беспокоит, надеюсь не будет ложать
Ответить
+2
Alex196
Было бы странно если бы лунина не поставил
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+2
ZANREGENT1993
Бражко со старта? Рискованно
Ответить
+2
avk2307
1-2 должны наши победить!!!! а может и больше
Ответить
+1
Лига конференций без динамо
1-3 на изи сегодня  и в Вроцлаве игра 26 марта  и тоже победа 
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+1
NoMad
Прогноз: 1:2
1:0 Дедiч-Хайрадiнович
1:1 Судаков-Довбик
1:2 Зiнченко-Довбик
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+1
AK.228
👍🇺🇦
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+1
micha(ZAKARPATTJA)
Пишу без жартів. 5:1 буде на користь України. Запам'ятайте цей комент
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0
Trent78
Верим в команду!!!
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0
ZANREGENT1993
Что то у меня предчувствие...плохое
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Максим Заиченко
Склад основи суперовий.
А далі. А далі гра покаже.
Поки все шановні
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0
Heyter
ну шо пасаны, ставочка на победу залетит?
Ответить
0
NoMad
Будемо сподiватись, що Мудрик не намудрить
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Alehandro
Прогнозований склад. Але Бражко...? Для гравця, який, як Степаненко, в центрі буде вигризать м"ячі він, як на мене, не дуже підходить. Краще б з Бордо Ігнатенка викликали... Але то таке...) Віримо в Збірну!
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-1
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T-800
Лунин и Мудрик по блату, Миша особенно
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-1
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