Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии
Полуфинальный поединок плей-офф Евро-2024 пройдет в городе Зеница
21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
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В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.
Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.
Стали известны стартовые составы на матч
Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Судаков, Бражко, Зинченко – Зубков, Довбик, Мудрик
Запас: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Бондар, Ванат, Гоцуляк, Тымчик
Босния и Герцеговина: Шехич – Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац – Дедич, Симирот, Хайрадинович, Крунич, Газибегович – Джеко, Демирович.
Запас: Василь, Пирич, Чивич, Башич, Превляк, Пьянич, Варесанович, Табакович, Рахманович, Хусейнбашич, Ковачевич, Муякич.
Предматчевая студия
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