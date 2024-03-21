Стал известен стартовый состав Боснии и Герцеговины на матч с Украиной
Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву
21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
Главный тренер БиГ Саво Милошевич назвал стартовый состав на поединок с «сине-желтыми».
Ранее стартовую XI определил и наставник «сине-желтых» Сергей Ребров.
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Крунич, Цимирот, Демирович, Джеко
Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Гусейнбашич, Аднан Ковачевич, Муякич, Башич, Варешанович, Рахманович, Пьянич, Превляк, Табакович
Стартовый состав Боснии и Герцеговины на матч с Украиной:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз высказался о соотечественнике Антуане Гризманне
Полуфинальный поединок плей-офф Евро-2024 пройдет в городе Зеница