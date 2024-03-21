Стал известен стартовый состав Боснии и Герцеговины на матч с Украиной

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Главный тренер БиГ Саво Милошевич назвал стартовый состав на поединок с «сине-желтыми».

Ранее стартовую XI определил и наставник «сине-желтых» Сергей Ребров.

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Крунич, Цимирот, Демирович, Джеко

Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Гусейнбашич, Аднан Ковачевич, Муякич, Башич, Варешанович, Рахманович, Пьянич, Превляк, Табакович

Стартовый состав Боснии и Герцеговины на матч с Украиной: