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  4. Маркевич признался, что хотел бы пригласить в Карпаты экс-звезду сборной
Украина. Первая лига
21 марта 2024, 20:20 |
3511
1

Маркевич признался, что хотел бы пригласить в Карпаты экс-звезду сборной

Именитый наставник высказался об Евгении Коноплянке

21 марта 2024, 20:20 |
3511
1
Маркевич признался, что хотел бы пригласить в Карпаты экс-звезду сборной
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич высказался о бывшем игроке сборной Украины и «Днепра» Евгении Коноплянке.

«Жаль, что такой футболист уже заканчивает. В моем «Днепре» он играл очень хорошо и я его позвал в сборную, где Евгений тоже выделялся. За это я могу его только поблагодарить.

Хотел бы я его видеть в «Карпатах»? У нас немного другая философия, мы хотим, чтобы прогрессировала молодежь. Была бы возможность, я бы его забрал. Коноплянка – это серьезный футболист. Я не знаю, почему у него не пошло в других клубах», – признался Маркевич.

Ранее сообщалось, что Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру.

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Евгений Коноплянка Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Yulian Beshley
смішки смішками але коно зараз в теперішній упл може в соло єбати всякі рухи оболоні всіх окрім шд і дк , та і трансфер в карпати був б дуже топовим для всього українського футболу 
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