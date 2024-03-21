Маркевич признался, что хотел бы пригласить в Карпаты экс-звезду сборной

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич высказался о бывшем игроке сборной Украины и «Днепра» Евгении Коноплянке.

«Жаль, что такой футболист уже заканчивает. В моем «Днепре» он играл очень хорошо и я его позвал в сборную, где Евгений тоже выделялся. За это я могу его только поблагодарить.

Хотел бы я его видеть в «Карпатах»? У нас немного другая философия, мы хотим, чтобы прогрессировала молодежь. Была бы возможность, я бы его забрал. Коноплянка – это серьезный футболист. Я не знаю, почему у него не пошло в других клубах», – признался Маркевич.

Ранее сообщалось, что Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру.