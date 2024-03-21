Мхитарян поделился планами на будущее. Лукавит или нет?

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян признался, что уже держит в уме жизнь по окончании профессиональной карьеры. Бывший игрок донецкого «Шахтера» заявил, что может не остаться в футболе.

«Допустим, я умею готовить, но не очень хорошо. Тренерская карьера? Нет. Как футболист я и так много времени провожу в зале и на тренировочном поле. А тренеру, помимо этого, нужно еще изучать соперника, проводить анализ, собирать данные и прочее», – рассказал Мхитарян.

В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.

Ранее Генрих Мхитарян рассказал, как проспорил, а потом вернул 50 евро у Юргена Клоппа.