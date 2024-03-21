Мхитарян поделился планами на будущее. Лукавит или нет?
Бывший игрок донецкого «Шахтера» уже думает о завершении карьеры
Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян признался, что уже держит в уме жизнь по окончании профессиональной карьеры. Бывший игрок донецкого «Шахтера» заявил, что может не остаться в футболе.
«Допустим, я умею готовить, но не очень хорошо. Тренерская карьера? Нет. Как футболист я и так много времени провожу в зале и на тренировочном поле. А тренеру, помимо этого, нужно еще изучать соперника, проводить анализ, собирать данные и прочее», – рассказал Мхитарян.
В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.
Ранее Генрих Мхитарян рассказал, как проспорил, а потом вернул 50 евро у Юргена Клоппа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Королевский клуб готов предложить Давиду Де Хеа контракт на год с возможностью продления
Украинский вратарь может перейти в «Арсенал»