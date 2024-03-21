Экс-игрок Шахтера рассказал, как проспорил, а потом вернул 50 евро у Клоппа

Бывший полузащитник донецких «Металлурга» и «Шахтера» Генрих Мхитарян, выступающий сейчас за миланский «Интер», вспомнил интересную историю о периоде работы под руководством Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии».

«Юрген – очень хороший психолог, дающий тебе уверенность и свободу. За него можно отдать жизнь. Как-то на тренировке, когда мы отрабатывали удары по воротам, он сказал мне: «Если ты забьешь 7 голов, я дам тебе 50 евро, в противном случае ты заплатишь их мне». Я сказал «хорошо», но забил всего 5 голов. Мне было грустно, потому что после тренировки мне пришлось расплачиваться. Через два дня мы обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:1 благодаря моему дублю. В конце матча Клопп подошел ко мне, чтобы обнять, я попросил его вернуть мне 50 евро – и он это сделал», – поделился Генрих воспоминаниями с FC Inter News.