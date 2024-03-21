Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера рассказал, как проспорил, а потом вернул 50 евро у Клоппа
Другие новости
21 марта 2024, 09:38 |
687
1

Экс-игрок Шахтера рассказал, как проспорил, а потом вернул 50 евро у Клоппа

Генрих Мхитарян считает наставника хорошим психологом

21 марта 2024, 09:38 |
687
1
Экс-игрок Шахтера рассказал, как проспорил, а потом вернул 50 евро у Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Генрих Мхитарян

Бывший полузащитник донецких «Металлурга» и «Шахтера» Генрих Мхитарян, выступающий сейчас за миланский «Интер», вспомнил интересную историю о периоде работы под руководством Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии».

«Юрген – очень хороший психолог, дающий тебе уверенность и свободу. За него можно отдать жизнь. Как-то на тренировке, когда мы отрабатывали удары по воротам, он сказал мне: «Если ты забьешь 7 голов, я дам тебе 50 евро, в противном случае ты заплатишь их мне». Я сказал «хорошо», но забил всего 5 голов. Мне было грустно, потому что после тренировки мне пришлось расплачиваться. Через два дня мы обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:1 благодаря моему дублю. В конце матча Клопп подошел ко мне, чтобы обнять, я попросил его вернуть мне 50 евро – и он это сделал», – поделился Генрих воспоминаниями с FC Inter News.

По теме:
В Барселоне отреагировали на слухи о переговорах с Гвардиолой и Клоппом
В Баварии прокомментировали возможное назначение Моуриньо главным тренером
Наследие Юргена – это 8, 9 или 10? Какие трофеи Клопп выиграл с Ливерпулем
Генрих Мхитарян Юрген Клопп Боруссия Дортмунд
Источник FC Inter News
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21 марта 2024, 08:13 3
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера

Королевский клуб готов предложить Давиду Де Хеа контракт на год с возможностью продления

В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Футбол | 21 марта 2024, 07:33 12
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина

Приоритетом для «сливочных» остается продление контракта с украинцем

С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
Футбол | 20.03.2024, 21:45
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
Израиль – Исландия. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Футбол | 21.03.2024, 06:01
Израиль – Исландия. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Израиль – Исландия. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Футбол | 21.03.2024, 09:31
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
steelmaker
Геша знаний жлоб
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
20.03.2024, 20:42
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 1
Бокс
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56
Хоккей
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
19.03.2024, 09:27 12
Теннис
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
19.03.2024, 12:35 4
Футбол
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем