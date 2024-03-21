Чемпионат Европы21 марта 2024, 19:30 |
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ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Боснией
Сверхважный матч для национальной команды начнется в 21:45
21 марта 2024, 19:30 |
1545
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Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.
Пресс-служба УАФ показала, как выглядит раздевалка сборной Украины перед началом матча. Игра состоится на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница.
Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией.
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Боснией
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бюджетній ремонтик конечно мягко говоря
А шо в карманах?
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