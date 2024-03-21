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  4. ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Боснией
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 19:30 |
1545
2

ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Боснией

Сверхважный матч для национальной команды начнется в 21:45

21 марта 2024, 19:30 |
1545
2
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Боснией
УАФ

Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

Пресс-служба УАФ показала, как выглядит раздевалка сборной Украины перед началом матча. Игра состоится на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница.

Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией.

ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Боснией

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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umnuy2
бюджетній ремонтик конечно мягко говоря
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ErichMariaШевченко
А шо в карманах?
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0
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