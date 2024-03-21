ЖАБЧЕНКО: «Думаю, Ребров не рискнул здоровьем Виктора Цыганкова»
Бывший игрок сборной Украины поделился ожиданиями матча против Боснии
Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего стыкового поединка за право выступать в финальной части чемпионата Европы между Боснией и Герцеговиной и Украиной:
– Видимо, рулевой украинской сборной Сергей Ребров не рискнул здоровьем Виктора Цыганкова, который пропустил из-за повреждения последний матч испанской «Жироны», проведя в составе главной команды страны лишь одну тренировку. Конечно, это потеря, учитывая его сыгранность с еще одним представителем «Жироны» Артемом Довбыком. Остается надеяться, что Александр Зубков достойно заменит Цыганкова, в конце концов, и Алексей Гуцуляк может эффективно сыграть на этой позиции. Они, кстати, оба очень настырные в завершающей стадии наступления.
Все же, отечественные болельщики ждут, что судьбу поединка решат не они, а форвард Артем Довбик. Неоднократно была возможность убедиться, что нападающий, отличившийся трижды, потом никак не может избавиться от голевой засухи. Вот и Довбик, оформив хет-трик в матче с «Севильей», надолго замолчал. Однако в Зенице Артем сумеет исправить прицел.
Сегодня нас ждет очень упорный поединок. Многое будет зависеть от того, сумеют ли наши защитники нейтрализовать лидера нападения хозяев Эдина Джеко. Склоняюсь к тому, что украинцы победят с минимальным преимуществом в счете.
Ранее игроки сборной Украины прогулялись с Шевченко и Ребровым по Зенице.
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