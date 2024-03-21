ЖАБЧЕНКО: «Думаю, Ребров не рискнул здоровьем Виктора Цыганкова»

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего стыкового поединка за право выступать в финальной части чемпионата Европы между Боснией и Герцеговиной и Украиной:

– Видимо, рулевой украинской сборной Сергей Ребров не рискнул здоровьем Виктора Цыганкова, который пропустил из-за повреждения последний матч испанской «Жироны», проведя в составе главной команды страны лишь одну тренировку. Конечно, это потеря, учитывая его сыгранность с еще одним представителем «Жироны» Артемом Довбыком. Остается надеяться, что Александр Зубков достойно заменит Цыганкова, в конце концов, и Алексей Гуцуляк может эффективно сыграть на этой позиции. Они, кстати, оба очень настырные в завершающей стадии наступления.

Все же, отечественные болельщики ждут, что судьбу поединка решат не они, а форвард Артем Довбик. Неоднократно была возможность убедиться, что нападающий, отличившийся трижды, потом никак не может избавиться от голевой засухи. Вот и Довбик, оформив хет-трик в матче с «Севильей», надолго замолчал. Однако в Зенице Артем сумеет исправить прицел.

Сегодня нас ждет очень упорный поединок. Многое будет зависеть от того, сумеют ли наши защитники нейтрализовать лидера нападения хозяев Эдина Джеко. Склоняюсь к тому, что украинцы победят с минимальным преимуществом в счете.

Ранее игроки сборной Украины прогулялись с Шевченко и Ребровым по Зенице.