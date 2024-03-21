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  4. ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись с Шевченко и Ребровым по Зенице
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 15:33 |
2099
2

ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись с Шевченко и Ребровым по Зенице

В четверг команды сыграет важный матч с Боснией и Герцеговиной

21 марта 2024, 15:33 |
2099
2
ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись с Шевченко и Ребровым по Зенице
УАФ

21 марта национальная сборная Украины по футболу проведет стыковой поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – с Боснией и Герцеговиной.

Сегодня наша национальная сборная совершила получасовую прогулку по парку, расположенному неподалеку от отеля, где она остановилась. Вместе с командой был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией. В случае поражения украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей во второй паре команды.

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igroki-sbornoy-ukrainy-progulyalis-s-shevchenko-po-zenitse-foto-1
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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
Реально дуже приємно що багато молодих гравців, причому вони там не просто так - номер відбувати, а дійсно є одними з найкращих на своїх позиціях. 
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+1
Alex196
Павелко також був ?
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