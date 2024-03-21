ФОТО. Игроки сборной Украины прогулялись с Шевченко и Ребровым по Зенице

21 марта национальная сборная Украины по футболу проведет стыковой поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – с Боснией и Герцеговиной.

Сегодня наша национальная сборная совершила получасовую прогулку по парку, расположенному неподалеку от отеля, где она остановилась. Вместе с командой был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией. В случае поражения украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей во второй паре команды.