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  4. ДЕОНАС: «По моему мнению, играть с боснийцами должен Бущан»
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 18:29 | Обновлено 21 марта 2024, 18:33
2668
11

ДЕОНАС: «По моему мнению, играть с боснийцами должен Бущан»

Экс-голкипер нескольких команд УПЛ высказал мнение о вратарях сборной

21 марта 2024, 18:29 | Обновлено 21 марта 2024, 18:33
2668
11
ДЕОНАС: «По моему мнению, играть с боснийцами должен Бущан»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Пожалуй впервые за всю историю существования сборной Украины тренерский штаб не оказывался в такой сложной ситуации с выбором голкипера, как сейчас.

Перед полуфинальным матчем плей-офф отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина тренеры ломают голову, кто же из троицы стражей ворот - Андрей Лунин из мадридского «Реала», Анатолий Трубин из лиссабонской «Бенфики» или Георгий Бущан из киевского «Динамо» больше всего заслуживает место в стартовом составе национальной команды? Ведь это как раз тот случай, когда абсолютно все вратари имеют одинаковый уровень мастерства и готовности.

Своими мыслями об оптимальном кадровом варианте последнего рубежа нашей сборной в Зенице со Sport.ua поделился бывший голкипер одесского «Черноморца», киевского «Арсенала» и симферопольской «Таврии» Вадим Деонас.

– Хотелось бы высказать свое мнение на счет сегодняшнего матча нашей сборной, – говорит он. – Сейчас все разговоры связаны с тем, кто будет играть - Лунин или Трубин? А как же Бущан? В таких матчах, как с боснийцами, очень важен опыт, и по моему мнению, играть должен Бущан. Ведь именно он имеет достаточный опыт игры на Евро-2020, потому что уже играл в таких серьезных матчах. А что касается Лунина, то этот голкипер является нашей большой перспективой. Трубин – тоже хороший вратарь, но, по моему мнению, он несколько раздутая персона.

Ранее игроки сборной Украины прогулялись с Шевченко и Ребровым по Зенице.

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Георгий Бущан Андрей Лунин Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Сергей Ребров Босния и Герцеговина - Украина сборная Боснии и Герцеговины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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zzg77
Есть мнение, что мнение известного голкипера Деонаса нам до лампочки!
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+2
Rzechpospolita
Мабуть цього, Вадима Деонаса, вкусив Леоненко…таку маячню говорити…..
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+1
didora
А може Шовковський???
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0
Alex Komnin
Пятов повинен грати.
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Alex196
Весь мир знает вратарей Реала Куртуа лунина кепу .не знаю.кто в мире знает кто такой деонас .я лично впервые слышу 
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-1
Первый Среди Равных
Должен играть Виктор Банников. 
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-2
Alex196
Лучший голкипер в Украине это Лунин .вратарьРеала с потрясающей реакцией .таких голкиперов как бущан трубин ризнык толпы стоят в очереди чтоб.попасть в Реал но они там задаром ненуюны 
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-3
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