ДЕОНАС: «По моему мнению, играть с боснийцами должен Бущан»

Пожалуй впервые за всю историю существования сборной Украины тренерский штаб не оказывался в такой сложной ситуации с выбором голкипера, как сейчас.

Перед полуфинальным матчем плей-офф отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина тренеры ломают голову, кто же из троицы стражей ворот - Андрей Лунин из мадридского «Реала», Анатолий Трубин из лиссабонской «Бенфики» или Георгий Бущан из киевского «Динамо» больше всего заслуживает место в стартовом составе национальной команды? Ведь это как раз тот случай, когда абсолютно все вратари имеют одинаковый уровень мастерства и готовности.

Своими мыслями об оптимальном кадровом варианте последнего рубежа нашей сборной в Зенице со Sport.ua поделился бывший голкипер одесского «Черноморца», киевского «Арсенала» и симферопольской «Таврии» Вадим Деонас.

– Хотелось бы высказать свое мнение на счет сегодняшнего матча нашей сборной, – говорит он. – Сейчас все разговоры связаны с тем, кто будет играть - Лунин или Трубин? А как же Бущан? В таких матчах, как с боснийцами, очень важен опыт, и по моему мнению, играть должен Бущан. Ведь именно он имеет достаточный опыт игры на Евро-2020, потому что уже играл в таких серьезных матчах. А что касается Лунина, то этот голкипер является нашей большой перспективой. Трубин – тоже хороший вратарь, но, по моему мнению, он несколько раздутая персона.

Ранее игроки сборной Украины прогулялись с Шевченко и Ребровым по Зенице.