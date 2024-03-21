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Бразилия
21 марта 2024, 18:12 | Обновлено 21 марта 2024, 18:45
821
0

Защита экс-игрока Реала и Милана обжаловала его 9-летнее заключение

Робиньо может получить меньший срок?

21 марта 2024, 18:12 | Обновлено 21 марта 2024, 18:45
821
0
Защита экс-игрока Реала и Милана обжаловала его 9-летнее заключение
Getty Images/Global Images Ukraine. Робиньо

Адвокаты бывшего нападающего «Манчестер Сити», «Реала», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо обжаловали решение об аресте игрока в Бразилии.

Как известно, накануне стало известно, что Робиньо в родной Бразилии приговорен к 9 годам тюрьмы по запросу из Италии. Бывший футболист получило такое наказание за групповое изнасилование албанской девушки в 2013 году.

В январе 2022 года прошение защиты Робиньо было отклонено, а в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест экс-футболиста.

Сейчас защита Робиньо подала апелляцию в Верховный суд Бразилии, чтобы избежать немедленного ареста своего клиента. В запросе адвокаты потребовали приостановить действие решения Верховного суда юстиции о 9-летнем тюремном сроке.

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Робиньо суд тюрьма Милан Реал Мадрид изнасилование
Источник Reuters
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