Экс-звезда Реала и Манчестер Сити приговорен к девяти годам тюрьмы

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Реала», «Милана» и сборной Бразилии Робинью будет отбывать 9-летний тюремный срок в Бразилии за групповое изнасилование албанской девушки в 2013 году.



В феврале 2023-го года МИД Бразилии получил запрос из Италии о том, чтобы Робинью отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме.



21 марта 2024 года состоялось заседание суда, на котором был рассмотрен этот запрос и принято решение, что Робинью будет отбывать наказание в бразильской тюрьме. Защита Робинью может подать апелляцию в Федеральный Верховный суд страны.

Ранее еще один звездный бразилец Дани Алвес был приговорен к 4,5 годам тюрьмы.