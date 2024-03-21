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Испания
21 марта 2024, 00:44 | Обновлено 21 марта 2024, 01:22
805
0

Экс-звезда Реала и Манчестер Сити приговорен к девяти годам тюрьмы

Робинью обвинен в изнасиловании

21 марта 2024, 00:44 | Обновлено 21 марта 2024, 01:22
805
0
Экс-звезда Реала и Манчестер Сити приговорен к девяти годам тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Робиньо

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Реала», «Милана» и сборной Бразилии Робинью будет отбывать 9-летний тюремный срок в Бразилии за групповое изнасилование албанской девушки в 2013 году.

В феврале 2023-го года МИД Бразилии получил запрос из Италии о том, чтобы Робинью отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме.

21 марта 2024 года состоялось заседание суда, на котором был рассмотрен этот запрос и принято решение, что Робинью будет отбывать наказание в бразильской тюрьме. Защита Робинью может подать апелляцию в Федеральный Верховный суд страны.

Ранее еще один звездный бразилец Дани Алвес был приговорен к 4,5 годам тюрьмы.

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Робиньо Милан изнасилование Реал Мадрид Манчестер Сити суд тюрьма
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