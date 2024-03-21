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  4. ХОЛАНД: «Пеп сказал, что если я получу травму в сборной, он меня убьет»
Англия
21 марта 2024, 16:46 | Обновлено 21 марта 2024, 17:00
253
0

ХОЛАНД: «Пеп сказал, что если я получу травму в сборной, он меня убьет»

Форвард опровергнул информацию о своем повреждении и тренируется без ограничений

21 марта 2024, 16:46 | Обновлено 21 марта 2024, 17:00
253
0
ХОЛАНД: «Пеп сказал, что если я получу травму в сборной, он меня убьет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии рассказал, что не получал травму и тренируется без ограничений, а также поделился сообщением от главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы перед отъездом в национальную команду.

«Я чувствую себя хорошо, это неправда, что я не тренируюсь из-за травмы, я не знаю, кто это написал, я готов играть. Единственное, что сказал мне Пеп перед отъездом, это: «Если ты получишь травму, когда вернешься, я тебя убью», — цитирует Холанда Mundo Deportivo.

Отметим, что сборная Норвегии проведет товарищеские матчи с Чехией (23 марта) и Словакией (26 марта).

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу травма Жузеп Гвардиола
Источник Washington Post
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