ХОЛАНД: «Пеп сказал, что если я получу травму в сборной, он меня убьет»
Форвард опровергнул информацию о своем повреждении и тренируется без ограничений
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии рассказал, что не получал травму и тренируется без ограничений, а также поделился сообщением от главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы перед отъездом в национальную команду.
«Я чувствую себя хорошо, это неправда, что я не тренируюсь из-за травмы, я не знаю, кто это написал, я готов играть. Единственное, что сказал мне Пеп перед отъездом, это: «Если ты получишь травму, когда вернешься, я тебя убью», — цитирует Холанда Mundo Deportivo.
Отметим, что сборная Норвегии проведет товарищеские матчи с Чехией (23 марта) и Словакией (26 марта).
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