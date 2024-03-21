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WTA
21 марта 2024, 16:39 | Обновлено 21 марта 2024, 16:40
1901
0

Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее как соперницу»

Японка воспринимает украинку как потрясающую теннисистку

21 марта 2024, 16:39 | Обновлено 21 марта 2024, 16:40
1901
0
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее как соперницу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-первая ракетка мира и 4-кратная победительница турниров серии Grand Slam Наоми Осака поделилась мнением об украинке Элине Свитолиной, которая станет ее следующей соперницей на турнире WTA 1000 в Майами (США).

«Когда я думаю о Свитолиной, я представляю ее как бойца. Мне кажется, что она из тех людей, которые никогда не сдадутся, ни в одном из розыгрышей. Очевидно, что именно поэтому она сейчас находится там, где находится. Мне также кажется, что это невероятно для нее – родить ребенка и уже добиваться таких успехов, выигрывать столько матчей.

Когда я думаю о ней, то воспринимаю ее просто как потрясающую теннисистку. Я не навешиваю на нее ярлык соперницы. Честно говоря, я не вешаю этот ярлык ни на кого, кроме Барти. Надеюсь, она тоже вернется и вдохновится», – сказала Осака.

В стартовом матче японка в двух сетах обыграла Элизабетту Коччаретто.

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Элина Свитолина WTA Майами Наоми Осака
Источник ASAP text
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