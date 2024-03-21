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Суперкубок Испании
21 марта 2024, 16:28 |
1369
1

В УАФ прокомментировали пенальти на 90+3 минуте матча Верес – Динамо

Арбитр принял правильное решение после VAR

21 марта 2024, 16:28 |
1369
1
В УАФ прокомментировали пенальти на 90+3 минуте матча Верес – Динамо
ФК Верес

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал свои объяснения спорным моментам в матчах последних двух туров УПЛ, в том числе пенальти на 90+3 минуте матча «Верес» – «Динамо».

Игрок «Динамо» Бенито сфолил против соперника, но главный арбитр Дмитрий Панчишин сперва не назначил пенальти, однако принял правильное решение после просмотра VAR.

Комментарий Комитета арбитров

«Верес» – «Динамо». Арбитр – Дмитрий Панчишин. Арбитр ВАА – Виталий Романов.

90+3 мин.

Арбитр, несмотря на отличную позицию и контроль ситуации, оценивает как нарушение действия нападающего, который, напротив, опережает в правильно выполненном подкате защитника, который в попытке выбить мяч явно наносит удар сопернику в ногу.

Из камеры за воротами отчетливо можно увидеть, что нападающий явно опережает соперника, и эти действия совершенно не являются нарушением; и уже после того, как нападающий сыграл, защитник наносит ему удар ногой в ступню.

Арбитр ВАА, прочитав динамику ситуации и просмотрев весь имевшийся в наличии видеоматериал с разных углов обзора, правильно рекомендует судье осуществить просмотр эпизода на поле, после чего правильно назначается 11-метровый удар.

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Источник Sport.ua
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nick07
Так одразу було зрозуміло що рефері прийняв вірне рішення
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