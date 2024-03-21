Сергей СИДОРЧУК: «Все опорники сборной – из Запорожья? Объяснил Ярмоленко»
Интересный факт про сборную Украины
Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук отметил интересную деталь: все опорные полузащитники национальной команды родились или воспитывались в Запорожье.
Это касается самого Сидорчука, а также Владимира Бражко и Даниила Игнатенко, который ранее был в сборной. Тарас Степаненко не родился в Запорожье, но первые годы карьеры провел в запорожском «Металлурге».
«Все опорники сборной – из Запорожья? Да. Я, Степаненко, теперь Бражко. Все из Запорожья. Объяснение этому есть у капитана нашей команды Андрея Ярмоленко».
«Он всегда говорит, что Запорожье воспитывает только игроков, которые не играют с мячом. Им лучше играть без мяча. Вызов Бражко? Владимир – приятный и скромный парень, приятно с ним общаться. Думаю, с его отношением к делу у него будет хорошее будущее», – сказал Сидорчук.
С учетом травмы Степаненко, Бражко может дебютировать в сборной в матче с Боснией.
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