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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Все опорники сборной – из Запорожья? Объяснил Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
21 марта 2024, 15:53 |
1558
0

Сергей СИДОРЧУК: «Все опорники сборной – из Запорожья? Объяснил Ярмоленко»

Интересный факт про сборную Украины

21 марта 2024, 15:53 |
1558
0
Сергей СИДОРЧУК: «Все опорники сборной – из Запорожья? Объяснил Ярмоленко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук отметил интересную деталь: все опорные полузащитники национальной команды родились или воспитывались в Запорожье.

Это касается самого Сидорчука, а также Владимира Бражко и Даниила Игнатенко, который ранее был в сборной. Тарас Степаненко не родился в Запорожье, но первые годы карьеры провел в запорожском «Металлурге».

«Все опорники сборной – из Запорожья? Да. Я, Степаненко, теперь Бражко. Все из Запорожья. Объяснение этому есть у капитана нашей команды Андрея Ярмоленко».

«Он всегда говорит, что Запорожье воспитывает только игроков, которые не играют с мячом. Им лучше играть без мяча. Вызов Бражко? Владимир – приятный и скромный парень, приятно с ним общаться. Думаю, с его отношением к делу у него будет хорошее будущее», – сказал Сидорчук.

С учетом травмы Степаненко, Бражко может дебютировать в сборной в матче с Боснией.

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Сергей Сидорчук Владимир Бражко Тарас Степаненко Даниил Игнатенко сборная Украины по футболу
Источник ВЗбирна
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