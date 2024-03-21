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  4. Сидорчук прокомментировал участие в подозрительном матче за Вестерло
Бельгия
21 марта 2024, 14:49 |
551
1

Сидорчук прокомментировал участие в подозрительном матче за Вестерло

Сергей оправдал тренера

21 марта 2024, 14:49 |
551
1
Сидорчук прокомментировал участие в подозрительном матче за Вестерло
УАФ. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук высказался по поводу последнего матча Вестерло, после которого руководство клуба уволило главного тренера Рика Де Мила.

«Тут дело не только в результате, который был в том матче. Здесь дело больше в том, что в Бельгии делится все на плей-офф. Задачей было остаться в лиге, и мы выполнили его, хотя и с недостаточно хорошим привкусом. Потому что последние пять минут команды вообще не играли, а как в баскетболе, когда мяч перекатывают», – сказал Сидорчук.

Рик Де Мил возглавил «Вестерло» в декабре прошлого года, под его руководством команда провела всего 13 матчей.

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Источник ВЗбирна
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Vitaly H
йому не відомо , що у баскетболі атака обмежена 25 секундами ? що за дурня ?
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