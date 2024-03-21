Сидорчук прокомментировал участие в подозрительном матче за Вестерло

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук высказался по поводу последнего матча Вестерло, после которого руководство клуба уволило главного тренера Рика Де Мила.

«Тут дело не только в результате, который был в том матче. Здесь дело больше в том, что в Бельгии делится все на плей-офф. Задачей было остаться в лиге, и мы выполнили его, хотя и с недостаточно хорошим привкусом. Потому что последние пять минут команды вообще не играли, а как в баскетболе, когда мяч перекатывают», – сказал Сидорчук.

Рик Де Мил возглавил «Вестерло» в декабре прошлого года, под его руководством команда провела всего 13 матчей.