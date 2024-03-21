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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 14:34 |
1446
1

Известно, сколько зрителей будет на игре Украины с Боснией и Герцеговиной

На трибунах стадиона «Билино Поле» ожидается около 11 200 болельщиков

21 марта 2024, 14:34 |
1446
1
Известно, сколько зрителей будет на игре Украины с Боснией и Герцеговиной
УАФ

21 марта национальная сборная Украины по футболу проведет стыковой поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – с Боснией и Герцеговиной.

Сегодня на трибунах стадиона «Билино Поле» ожидается около 11 200 болельщиков. 800 из них будут поддерживать сборную Украины.

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией. В случае поражения украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей во второй паре команды.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Я дивився гру нашої молодіжної на цьому стадіоні, він такий маленький, як у нас на Оболоні
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