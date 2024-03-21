Известно, сколько зрителей будет на игре Украины с Боснией и Герцеговиной

21 марта национальная сборная Украины по футболу проведет стыковой поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – с Боснией и Герцеговиной.

Сегодня на трибунах стадиона «Билино Поле» ожидается около 11 200 болельщиков. 800 из них будут поддерживать сборную Украины.

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией. В случае поражения украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей во второй паре команды.